PSV verkoopt huid duur in Champions League-return met Arsenal na afgang in Eindhoven

PSV was na de 1-7-nederlaag tegen Arsenal in eigen huis al zo goed als zeker van uitschakeling in de Champions League, maar de Eindhovenaren hebben hun huid duur verkocht in de return. In Londen hield PSV de Engelse grootmacht knap op 2-2. Met een 9-3 nederlaag over twee duels was Arsenal overduidelijk een paar maten te groot en zit het Europese avontuur erop voor de ploeg van Peter Bosz.

Oleksandr Zinchenko gooide alle goede plannen van PSV al na zes minuten in de prullenbak. De Oekraïner kreeg de bal van Raheem Sterling en had alle tijd van de wereld om de bal in de verre hoek te krullen: 1-0. De verdediger annex middenvelder bedacht zich echter binnen enkele tellen dat hij een verleden in Eindhoven heeft en bood zijn excuses aan richting de PSV-fans. Zinchenko kwam als huurling slechts zeventien keer in actie, maar heeft de nodige vriendschappen opgebouwd en brengt daardoor nog met enige regelmaat een bezoekje aan Eindhoven.

Schitterende goal Ivan Perisic

Ruim tien minuten later was het alweer gelijk. Opnieuw was het Ivan Perisic die belangrijk was voor de ploeg van Bosz. De Kroatische aanvaller, die tegen Arsenal in de punt van de aanval geposteerd staat, bewees meteen zijn waarde. Guus Til legde de bal knap breed, waarna Perisic de bal op schitterende wijze in de Arsenal-goal wist te werken: 1-1.

Tóch weer achterstand

PSV dacht de kleedkamers bij rust op te zoeken met een gelijke stand, maar daar stak Arsenal een stokje voor. Sterling had aan de rechterkant van het veld een uitstekende dribbel én voorzet in huis, waarna Declan Rice vogelvrij kon binnen knikken. Dat kunstje kun je aan de Engelsman wel overlaten, want hij liet PSV-doelman Walter Benitez kansloos: 2-1. Daarmee kwam ook de tweede assist bij The Gunners op naam van Sterling.

Kansen voor Veerman en Babadi

De nummer twee van de Eredivisie deed er na rust, ondanks de 9-2 achterstand over twee duels, alles aan om een resultaat te boeken in Londen. Babadi kreeg direct na rust een geweldige kans. De jonge middenvelder werd op weergaloze wijze bediend met een hakje van Perisic, maar zijn schot werd uit de verre hoek getikt door Arsenal-goalie Raya. Enkele minuten later kon ook Joey Veerman, die in de rust als vervanger van Jerdy Schouten kwam, zijn naam op het scorebord zetten. De middenvelder schoot een teruggetrokken voorzet echter over het doel.

Hoogtepunt van de avond

Hét hoogtepunt van de avond was de 2-2 van Couhaib Driouech. De 22-jarige buitenspeler werd geweldig diep gestoken door Isaac Babadi en lobte de bal prachtig over Arsenal-goalie Raya. In het restant van de tweede helft probeerde PSV van alles om de wedstrijd nog over de streep te trekken, maar de Boeren moesten uiteindelijk genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel.

Einde van Europese sprookje

PSV kende een knappe Champions League-campagne met onder meer goede resultaten tegen Paris Saint-Germain (1-1), Liverpool (3-2) en Juventus (4-3, over twee duels). Voor de ploeg van Bosz komt er echter toch een einde aan het Europese sprookje. In de achtste finale bleek Arsenal simpelweg een paar maten te groot voor de Eindhovenaren.

