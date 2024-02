'PSV moet gewoon drie goals maken', ongeloof bij analisten in rust van duel met Dortmund

PSV staat vanavond in eigen huis in de achtste finale van de Champions League tegenover Borussia Dortmund en trainer Peter Bosz is duidelijk niet bang voor de Duitsers. "Ik hou ervan", zegt Rafael van der Vaart over de opstelling van de Eindhovenaren.

"Dit is echt een wedstrijd die je moet winnen als je wat wil in Europa", stelde Van der Vaart bij Ziggo. "Als PSV het niet haalt, dan zijn ze er niet klaar voor. Vooraf is het wat mij betreft 50/50. Ze staan vierde, maar de Bundesliga is echt sterk. Vierde, dan ben je echt een goede ploeg, een geweldige ploeg. Als je hiervan wint, dan doe je echt mee in Europa."

Bosz heeft centraal achterin een plekje ingeruimd door Jerdy Schouten. De middenvelder krijgt de voorkeur boven de Braziliaan André Ramalho. "Dat hij Schouten achterin zet, verrast me, maar toch ook niet. Omdat je weet hoe Bosz denkt. Maar ik hou ervan, een centrale verdediger die inschuift, daarmee geef je aan dat je de bal wil vanavond. Dat je dat ook durft in de Champions League tegen een goede ploeg, dat vind ik mooi. Hij vindt 3-3 bij wijze van spreken mooier dan in blessuretijd met je eerste schot op doel via-via met 1-0 winnen."

In de rust

"Er zit absoluut heel veel meer in vanavond", stelde Van der Vaart halverwege de wedstrijd. "Dit Dortmund is te pakken. Ze krijgen aardig wat kansen en die moet je wel maken." "PSV moet gewoon drie goals maken", brult Youri Mulder vol ongeloof tussendoor.

De wedstrijd in Eindhoven begon vanavond om 21.00 uur. De return in Duitsland is over drie weken.