Deze twee PSV-spelers moeten oppassen voor een schorsing tegen Borussia Dortmund in de Champions League

Iedereen en alles rondom PSV kijkt enorm uit naar de wedstrijd van dinsdagavond in de Champions League tegen Borussia Dortmund. De ploeg van Peter Bosz hoopt een goed resultaat neer te zetten om dan over een paar weken in Duitsland het karwei af te kunnen maken. Twee spelers van de Eindhovenaren moeten wel oppassen, want als zij een gele kaart krijgen dan moeten ze de return missen vanwege een schorsing.

In de Champions League ben je na het ontvangen van in totaal drie gele kaarten geschorst voor de volgende wedstrijd. Twee PSV'ers staan na de groepsfase op twee keer geel en zij moeten dus oppassen. Het gaat om verdediger Olivier Boscagli en Andre Ramalho. Als zij tegen Dortmund een gele kaart ontvangen, missen ze de wedstrijd in Duitsland.

Het duurt nog even voordat de kaarten kwijt worden gescholden. Dit gebeurt pas na de kwartfinales. Als PSV doorgaat, moeten beide spelers dus ook voorzichtig zijn in de volgende ronde.

Vermoedelijke opstellingen

Het lijkt er trouwens wel op dat de kans klein is dat dit Ramalho gaat overkomen, want de verwachting is dat hij niet in de basis staat. Boscagli moet dus wel oppassen met handige aanvallers als Donyell Malen, Marco Reus en Jadon Sancho tegenover zich. Bekijk hier de vermoedelijke opstellingen.