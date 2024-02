Deze spelers hebben een verleden bij PSV en Borussia Dortmund

PSV en Borussia Dortmund treffen elkaar dinsdagavond pas voor de vierde keer in de clubgeschiedenis. In Eindhoven spelen ze de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League. Bij Dortmund spelen natuurlijk oud-PSV'ers Donyell Malen en Ian Maatsen, terwijl met Peter Bosz er een oud-trainer van Borussia Dortmund op de bank zit bij PSV. Welke spelers hebben allemaal een verleden in zowel Eindhoven als Dortmund?

Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Malen. De Nederlandse aanvaller speelde 116 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij 55 keer scoorde en 24 assists gaf. Met de Eindhovenaren werd hij in 2017/18 kampioen, al maakte Malen toen maar 104 minuten in de Eredivisie. In 2021 transfereerde hij voor een bedrag van dertig miljoen euro naar Dortmund.

Maatsen, een andere speler in de huidige selectie van Dortmund, heeft ook een verleden bij PSV. De geboren Vlaardinger speelde er tussen 2015 en 2018 in de jeugdopleiding. Daarna vertrok hij naar Chelsea en die club heeft hem nu uitgeleend aan Dortmund, waar trainer Edin Terzic onder de indruk is van hem.

Götze

Mario Götze speelde ook voor beide clubs. De middenvelder brak door bij Borussia Dortmund, met wie hij twee keer landskampioen van Duitsland werd. Ook won hij twee keer de Duitse beker en een keer de Supercup. Götze speelde in twee periodes (2007-2013 en 2016-2020) voor Dortmund, daarna vertrok hij naar PSV.

De transfer van Götze naar PSV kwam als een verrassing. Desalniettemin liet de Duitse wereldkampioen zijn klasse zien in de Eredivisie. Hij veroverde met PSV de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal.

Hazard

Vorig seizoen speelde de Belg Thorgan Hazard nog op huurbasis bij PSV. Hij werd voor een half jaartje gehuurd van Borussia Dortmund. Hazard won net als Götze de Nederlandse beker.

Legende Lee

De laatste speler die voor zowel PSV als Borussia Dortmund speelde, is de Zuid-Koreaanse legende Lee Young-pyo. Lee was onderdeel van het PSV dat in 2005 de halve finales van de Champions League bereikte. Hij kwam natuurlijk naar Eindhoven door Guus Hiddink, die een jaar eerder de bondscoach was van Zuid-Korea op het WK.

Na het succesvolle 2005 verkaste Lee naar Tottenham Hotspur. In Londen speelde hij tot medio 2008, waarna hij nog een jaartje voor Borussia Dortmund speelde voordat het afbouwen begon. Lee voetbalde verder nog voor Al-Hilal in Saudi-Arabië (ver voordat Cristiano Ronaldo en co. gingen) en Vancouver Whitecaps uit Canada.

Spelers met verleden bij PSV en Dortmund

Donyell Malen

PSV (2017-2021): 116 wedstrijden

Borussia Dortmund (2021-heden): 101 wedstrijden

Ian Maatsen

PSV (2015-2018): -

Borussia Dortmund (2024-heden): 6 wedstrijden

Mario Götze

PSV (2020-2022): 77 wedstrijden

Borussia Dortmund (2007-2013 en 2016-2020): 219 wedstrijden

Thorgan Hazard

PSV (2023): 13 wedstrijden

Borussia Dortmund (2019-2023): 123 wedstrijden

Lee Young-pyo

PSV (2003-2005): 117 wedstrijden

Borussia Dortmund (2008/09): 22 wedstrijden