PSV-opponent Borussia Dortmund lijdt ondanks doelpunt Donyell Malen eerste nederlaag sinds begin december

Donyell Malen heeft zondag voor de derde wedstrijd op rij gescoord voor Borussia Dortmund. De aanvaller scoorde tegen Hoffenheim, maar veel had zijn ploeg daar niet aan. Dortmund ging thuis met 2-3 onderuit.

Malen scoorde dinsdag ook al in de Champions League tegen zijn oude club PSV en was in zijn vorige Bundesliga-duel tegen Freiburg tweemaal trefzeker. Ihlas Bebou had de bezoekers op voorsprong gezet, maar Malen was er als de kippen bij om een doorgekopte corner binnen te tikken. Bekijk de goal hieronder.

Dortmund, dat tegen PSV eerder deze week 1-1 speelde, nam via Nico Schlotterbeck even later ook de leiding en leek daarmee een belangrijke slag te slaan in de strijd om plek vier. Concurrent RB Leipzig verloor namelijk zaterdag met 2-1 bij Bayern München.

Toch kwam de driepunter er niet, want na rust werd Maximilian Beier de held bij Hoffenheim. Hij scoorde in een tijdsbestek van vier minuten tweemaal en bezorgde Dortmund een dure nederlaag. Wout Weghorst viel tien minuten voor tijd in bij Hoffenheim.

PSV

Dortmund was tien wedstrijden op rij ongeslagen in alle competities, maar aan die reeks kwam zondag dus een einde. Eerder deze week lukte het PSV in de achtste finale van de Champions League niet om te winnen van de Duitsers: in Eindhoven werd het 1-1. Op 13 maart staat de return in Dortmund op het programma in de achtste finales.