Rafael van der Vaart beleefde vrijdagavond een emotioneel én zenuwslopend moment toen zijn zoon Damián zijn debuut maakte voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. De 19-jarige middenvelder mocht in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch zijn eerste minuten in het betaald voetbal maken met zijn vader in het stadion.

Voor Van der Vaart senior was het een avond om nooit te vergeten. "Vrijdag was een bijzondere dag, voor mij, maar vooral voor mijn zoon", blikte hij terug bij Rondo op Ziggo Sport. "En in hetzelfde stadion als ik waar mijn debuut heb gemaakt. Dan kun je voorstellen dat daar wel wat kippenvel was."

Verscholen onder een petje volgde hij de verrichtingen van zijn zoon vanaf de uiterste hoek van de tribune. "Ik vind het vreselijk. Ik denk niet dat ik vaak ga kijken. Mijn vader liep altijd rondjes om het stadion, ik ben wel blijven zitten. Het is heel bijzonder. Ik snap mijn vader nu ook steeds beter wat hij bij mij voelde", blikt hij terug.

'Die had ik met mijn ogen dicht gemaakt'

Toch liet de trotse vader het niet alleen bij complimenten tegenover zijn zoon. "Hij had moeten scoren, 100 procent. Dat vertel ik hem dan ook meteen", stelt de analist. "Ik moet hem feliciteren. Daarna zei ik meteen: 'die had ik met mijn ogen dicht gemaakt'."

Volgens de oud-international gaf Damián direct zijn visitekaartje af bij zijn debuut. "Ik vond dat hij geweldig inviel. Er gebeurde wat. Hij kwam erin en kreeg twee kansen, waarvan hij er eentje had moeten maken. Dat zei hij zelf ook meteen. Hij ontwikkelt zich waanzinnig."

'Misschien had hij een punaise in zijn schoen'

Ondanks de sterke invalbeurt van Damián gingen de Amsterdammers met 2-0 ten onder in Den Bosch. "Maar het was echt superleuk", vertelde zijn vader bij NOS Studio Voetbal. "Het was best bizar toen we hoorden dat hij zijn eerste wedstrijd daar zou spelen", blikt Rafael terug, waarna presentator Sjoerd van Ramshorst wil weten of zijn zoon bijgelovig is.

"Ja, dat vind ik echt vreselijk", reageerde hij op het feit dat Damián vlak voor zijn invalbeurt drie keer op beide benen huppelde. "Maar ja, hij luistert niet altijd naar zijn vader. Misschien had hij een punaise in zijn schoen, of zo? Ik weet het niet", grapte hij.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.