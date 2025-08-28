Toen Ajax de interesse in Myron Boadu kenbaar maakte, moet PSV zijn wakker geschrokken. De Eindhovenaren hebben namelijk razendsnel geschakeld en kapen de transfer van de Nederlandse spits voor de neus van de Amsterdammers weg. PSV had meer en sneller mogelijkheden om met de 24-jarige aan de haal te gaan.

Het was geen geheim dat zowel Ajax als PSV op zoek was naar een nieuwe spits. Maar waar Ajax moest wachten op de verkoop van Brian Brobbey en/of Kenneth Taylor, daar had PSV geen beperkingen voor de zoektocht naar een vervanger van de geblesseerd geraakte Alassane Pléa. De club is volgens diverse media al akkoord met AS Monaco én de speler zelf over een transfer.

Back-up van Pepi

Het is dus een kwestie van tijd voordat Boadu zich in het Philips Stadion mag melden om trainer Peter Bosz van extra opties te voorzien voorin. Ricardo Pepi is in principe eerste spits, maar keert ook pas net terug van een zware blessure. De Amerikaan wil zich naar het WK in eigen land spelen en is er dus alles aan gelegen om zoveel mogelijk te spelen. Boadu wordt dus als back-up gehaald in plaats van aanwinst Pléa.

Ook back-up linksback

Over back-ups gesproken: ook de komst van Anass Salah-Eddine is volgens de media dichtbij. De oud-Ajacied komt bij AS Roma nauwelijks aan spelen toe en mag op huurbasis weg. Bosz wil graag een extra optie op linksback en ziet in de jonge Marokkaan een ideale versterking. Ook voor hem pakt PSV door, waardoor er in de laatste dagen van de transfermarkt nog twee nieuwe spelers bij PSV verwacht kunnen worden.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.