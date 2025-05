PSV-trainer Peter Bosz krijgt gratis advies: 'Philip Cocu heeft dit als één van de weinigen meegemaakt'

Ruud Brood, voormalig assistent-trainer van PSV onder Phillip Cocu, keek met bewondering naar het landskampioenschap van zijn oude club. Tegenover Sportnieuws.nl looft hij Peter Bosz en wijst hij twee spelers aan die cruciaal waren. "Die jongens zijn de belichaming van deze ploeg."

PSV begon het seizoen onder Bosz overtuigend, kende halverwege een dip, maar herpakte zich op indrukwekkende wijze. "Zelf heb ik natuurlijk ook de situatie mogen beleven dat we op de laatste speeldag kampioen zijn geworden met PSV", doelt hij op het kampioenschap in 2016. "Alleen een achterstand van negen punten was wel vrij extreem. En dat is gewoon goed gemaakt. Wij stonden er vijf achter, maar negen punten... Dit heb ik ook nog nooit meegemaakt."

Bekijk hier de rollercoaster van emoties bij PSV: van tranen bij Luuk de Jong tot middelvingers bij Noa Lang De weg van PSV naar het kampioenschap bleek een ware rollercoaster van emoties. De ploeg van Peter Bosz haalde zondag tegen Sparta op krankzinnige wijze alsnog de 26e landstitel in de clubgeschiedenis. In dit artikel blikken we terug op de hoogte- en dieptepunten die hun tocht naar de titel zo memorabel maakten op basis van elf foto's.

'Bosz haalt een ruime voldoende'

PSV en Bosz kregen aan het begin van het seizoen veel lof, maar de winterperiode was zwaar. Toch wist de trainer het tij te keren. "Het was niet makkelijk voor Bosz, maar uiteindelijk haalt hij gewoon een ruime voldoende. Hij heeft natuurlijk een enorme dip met zijn team gehad, daar kan je niet omheen. Een tweede jaar is altijd lastiger, maar toch kan dit eigenlijk niet gebeuren."

Brood herkent de situatie die in dit kampioensjaar ontstond. Hij kwam bij PSV toen de Eindhovenaren net voor het eerst in jaren met de titel stonden. "Dan weet je dat het moeilijk is omdat je namelijk al hebt genoten van die prijs. Je moet die drive hebben om weer voor het kampioenschap te gaan."

Volgens Brood heeft Bosz veel energie in het teamproces moeten steken om het schip weer op koers te krijgen. "Je zag ook wel af en toe wat haarscheurtjes. Maar uiteindelijk heeft hij dan natuurlijk een voldoende gehaald. Hij heeft toch een prijs, het beste voetbal laten zien en ontzettend veel goals gemaakt."

Bekend nichtje van Peter Bosz steelt de show bij huldiging PSV: 'Ik leg nu pas de link' Heel Eindhoven stond na zondag 16.30 uur op zijn kop. Toen had PSV de 26ste titel in de clubgeschiedenis na een zinderende ontknoping in de Eredivisie. Een dag na de 3-1 overwinning in Rotterdam op Sparta volgde de traditionele huldiging in de eigen stad. Daar stal het nichtje van PSV-trainer Peter Bosz de show.

Derde landstitel op rij?

De voormalig coach van NAC Breda en RKC Waalwijk weet hoe uitdagend het is om drie keer op rij kampioen te worden. Hij adviseert PSV om advies in te winnen bij Philip Cocu, die zowel als speler (drie kampioenschappen in drie jaar) als trainer (drie titels in vier jaar) deze prestatie leverde bij de club. "Cocu, een échte clubman, heeft dit als één van de weinigen meegemaakt. Hij weet hoe lastig het is. Maar PSV is een topclub, dus meestrijden om de titel móét altijd."

Hij benadrukt het belang van een sterke organisatie, zeker als er deze zomer weer wijzigingen in de selectie komen. "Er zullen, net als bij Feyenoord en Ajax, best wel veel spelers gaan. Dan ben je altijd benieuwd wie ze (Marcel Brands en Earnest Stewart, red.) daarvoor terughalen. Dat zal ook mede bepalen hoe je weer kunt gaan strijden. En dat is ook belangrijk voor een club in de Eredivisie. Ik vertrouw op de directie, daar is een absolute topsportcultuur. Die laten zich niet snel gek maken."

PSV-directeur Marcel Brands trots op aanpak na bizar kampioenschap: 'Dat voorbeeld moet ik geven' PSV-directeur Marcel Brands straalt van trots. Het seizoen waarin de Eindhovense club toch nog de landstitel binnensleepte, voelt als een achtbaan aan emoties. Tegenover Sportnieuws.nl blikt hij terug op het memorabele kampioenschap, deelt hij zijn visie op moeilijke momenten en kijkt hij kort vooruit naar volgend seizoen. "We nemen héél veel ervaring mee uit een seizoen zoals dit", stelt Brands.

Gratis tip van Brood

Brood wil in ieder geval een tip doorgeven aan de directie van PSV: het verlengen van de contracten van Ivan Perisic en Luuk de Jong is prioriteit nummer één. "Ik vind Perisic wel héél belangrijk voor dit PSV. Dat vond ik ook in de Champions League. Ik vind hem, samen met Luuk de Jong, de belichaming van de ploeg van Bosz."

"Perisic is écht een superprof. Niet eens door zijn goals en assists, maar die gedrevenheid en geloof houden. Ongelooflijk knap. Hoe hij dat doet, leeft er echt voor en geeft alles. Buiten de creatieve kwaliteiten van bepaalde spelers… hij belichaamt dat team", gaat Brood verder, die ook aanvoerder Luuk de Jong prijst. "Nu scoorde hij ook weer de 1-0. Maar nóg belangrijker: geloof houden. Dat heeft Luuk de Jong wel ervaren door de jaren heen: alles is mogelijk", sluit Brood af.

Eén PSV'er wordt vergeten in kampioensvreugde: 'Hij is echt de stiekeme held bij de kampioen' Er worden behoorlijk wat namen genoemd als het gaat over de ineenstorting en herrijzenis van PSV dit seizoen. Malik Tillman was van groot belangrijk toen hij terugkwam van een blessure. Maar Robert Maaskant vindt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine dat er telkens één naam vergeten wordt. "Hij had ook echt een fantastisch seizoen, totdat hij..."

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.