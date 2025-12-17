Het zijn dagen van uitersten voor PSV-toptalent Noah Fernandez. De 17-jarige middenvelder maakte dinsdagavond zijn basisdebuut voor de Eindhovenaren in de Eurojackpot KNVB Beker, maar deed dat met een 'dubbel gevoel'. Enkele dagen eerder verloor Fernandez namelijk zijn oma. "Toen ik na mijn assist naar mijn moeder keek, zag ik hoe trots ze was", vertelde de Belg op de persconferentie.

Fernandez, die in 2014 als zesjarig talent van Lierse naar PSV trok, kreeg zijn kans in het bekerduel tegen GVVV. De linkspoot greep die met beide handen: al na tien minuten leverde hij een knappe assist af. PSV had weinig moeite met de amateurs en plaatste zich dankzij een 3-0-zege eenvoudig voor de volgende ronde van de KNVB-beker. "Ik speelde met een dubbel gevoel, maar deze avond vergeet ik nooit meer", lichtte hij toe.

'Oma had niets liever gewild'

Zondag stierf zijn grootmoeder, maar hij werd overtuigd door zijn familie om tóch te spelen. "Natuurlijk wil je het liefst bij je familie zijn, maar zij willen ook dat ik goals maak en gewoon ga voetballen. En oma had ook niets liever gewild dan dat ik zou spelen. Toen ik na mijn assist naar de tribune keek, zag ik hoe trots mijn moeder was. Al blijf je er tijdens de wedstrijd natuurlijk aan denken."

Paul Wanner maakt zijn eerste doelpunt voor PSV ⚽️🇩🇪#psvgvv pic.twitter.com/eoHjomN3cG — ESPN NL (@ESPNnl) December 16, 2025

Onvergetelijk debuut

Fernandez staat aangeschreven als één van de toptalenten van PSV, maar merkt dat hij nu écht de volgende stap heeft gezet. "Ik mocht al vaak meetrainen met het eerste team, maar dit is toch iets anders. Of ik vaker ga spelen weet ik nog niet. Dat is aan de trainer. Ik denk wel dat ik niet snel opgeef en tegen een stootje kan. Maar iedereen hier kan echt heel goed voetballen. Het zijn jongens die niet voor niks Champions League spelen."

Lofzang van Peter Bosz

PSV-trainer Peter Bosz is gecharmeerd van de jongeling, maar heeft ook respect voor de situatie. "Als hij had aangegeven liever niet te willen spelen, dan hadden we daar rekening mee gehouden. Uiteindelijk was Noah onze beste speler. Ik ken hem van de trainingen en zijn wedstrijden bij Jong PSV en weet hoe goed hij is. Vooral in de eerste helft was hij geweldig: altijd in beweging, bijna geen balverlies en steeds de eerste aanname goed. Het wordt nu zaak om het niveau aan te houden en zich elke training te tonen", luidde de lofzang van Bosz.