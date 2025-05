Dé smaakmakers van PSV: hoe een krankzinnig seizoen tóch in een kampioenschap eindigde

Het huidige seizoen van PSV gaat de boeken in als ongekende rollercoaster. Wat begon met de glans van een dominante eerste seizoenshelft, dreigde te ontsporen na een reeks tegenvallende resultaten. Maar dankzij enkele cruciale spelers en een indrukwekkende heropleving wist de regerend landskampioen alsnog de 26e landstitel binnen te halen. Dit zijn de smaakmakers volgens Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kattenpoel.

PSV begon sterk aan het seizoen met veertien zeges en slechts twee nederlagen, en had een comfortabele voorsprong van zes punten op Ajax. Na de winterstop sloeg tegenslag toe door blessures en vormverlies, waardoor PSV de koppositie verloor en zelfs de tweede plek dreigde kwijt te raken. Toch kende de ploeg vanaf speelronde 27 een ommekeer, met zeven overwinningen op rij, en veroverde alsnog de titel.

Ivan Perisic: de mentor en drijfveer

Met zijn 36 jaar werd Ivan Perisic snel de aanjager van zowel prestaties als discipline binnen de ploeg. Een transfer die velen niet hadden durven voorspellen, bleek een gouden greep van technisch directeur Earnest Stewart. Perisic bracht niet alleen 16 goals en 11 assists (in alle competities), maar ook een mentaliteit die het hele team naar een hoger niveau tilde.

Zijn volharding in extra trainen, zorg voor zijn eigen lichaam, en houding op en naast het voetbalveld maakten diepe indruk. Bovendien wees hij tijdens de vormdip van PSV dat zijn ploeg niet als een team speelde, waarna hij de groep bij de hand nam. Ook in de ploeg is men lovend over de Kroaat. Teamgenoot Noa Lang noemde hem een 'legende' en gaf toe veel te leren van Perisic’ mindset. Zonder twijfel was Perisic één van de pijlers van de comeback rondom de titel.

Malik Tillman: het kloppende hart

Malik Tillman bleek dit seizoen wéér een cruciale schakel bij PSV. Voor zo'n twaalf miljoen euro haalde PSV hem afgelopen zomer van Bayern München – een investering die zijn waarde meermaals bewees. In de eerste seizoenshelft was Tillman al goed voor zeven doelpunten, maar daarna sloeg het noodlot toe voor zowel de Eindhovenaren als de Amerikaan.

De 22-jarige middenvelder raakte geblesseerd aan zijn enkel en plots kwam PSV in een gigantische vormdip. De impact van zijn afwezigheid was overduidelijk: zonder Tillman verloor PSV in acht duels drie keer en speelde drie keer gelijk. Bij zijn terugkeer bloeide het elftal opnieuw op en werd geen wedstrijd meer verloren tot het einde van de competitie. Met Tillman in de basis won PSV ruim 80 procent van de wedstrijden; zonder hem nog niet eens 40 procent.

Ismael Saibari: ongrijpbaar

Ismael Saibari heeft zijn status als één van de meest veelbelovende spelers in de Eredivisie definitief waargemaakt. Met 15 doelpunten en 14 assists was de Marokkaanse international van doorslaggevend belang. Saibari liet telkens zien waarom zijn naam veel rondzingt in de Europese top. Zijn creatieve flair en scorend vermogen waren onmisbaar in het kampioensjaar van PSV.

Tóch kende het seizoen ook een mindere kant: zijn discipline liet soms te wensen over. Saibari kwam negatief in de schijnwerpers te staan rond de Champions League-kraker tegen Arsenal. Omdat hij eerder op de dag opnieuw te laat was voor een teammeeting, moest hij in het hotel achterblijven. Volgens Bosz was dit al 'meer dan vijf keer' gebeurd en dus kon hij het niet ongestraft laten. Desondanks staat Saibari er uitstekend op bij het PSV-publiek en lijkt hij een mooie transfer voor tientallen miljoenen te gaan maken.

Noa Lang: de brandstof in topwedstrijden

Lang zou zomaar de man kunnen zijn die PSV naar de landstitel heeft geleid. Vooral zijn doelpunten tegen Feyenoord bleken cruciaal: achteraf gezien misschien wel de belangrijkste van het seizoen. Met die twee treffers bezorgde hij PSV een spectaculaire zege op de Rotterdammers en bracht hij zijn totaal op 14 goals en 12 assists in alle competities. Belangrijker nog: PSV was ineens weer vol in de race om het kampioenschap.

Juist in de grote wedstrijden liet Lang zich van zijn beste kant zien en speelde hij een sleutelrol in het behalen van de 26e landstitel, ook al was zijn relatie met het PSV-publiek niet altijd vlekkeloos. Lang kwam meermaals in de clinch met PSV-fans. "Ik vind het belachelijk, maar het hele team denkt er zo over. Blijkbaar denken zij dat ze beter kunnen voetballen dan wij", was de reactie van Lang, die onlangs ook aangaf dat de band hersteld was. "Er zijn genoeg mensen binnen PSV die mij waarderen, en dat zijn de mensen met verstand van voetbal", vertelde hij met een knipoog.

Guus Til: de stille kracht

Guus Til is een opvallende smaakmaker bij PSV dit seizoen. Met dertien goals en vijftien assists haalde hij voor de zesde keer in zijn carrière dubbele cijfers. Ondanks twijfels van pers en supporters over zijn speelkansen, vocht Til zich telkens terug in de basis. Dit seizoen profiteerde hij onder meer van het te laat komen van concurrenten zoals Saibari en Tillman. Ploeggenoot Joey Veerman grapte na de wedstrijd tegen FC Twente over de "vijf bonuswedstrijden" die Til kreeg.

Hét moment van PSV-speler Til dit seizoen was het openhartige interview na de gewonnen topper tegen FC Utrecht (2-5). Ondanks zijn twee doelpunten en een assist maakte de 26-jarige middenvelder een sombere indruk. Hij gaf toe 'geen vuur' en 'zich verloren' te voelen op het veld, maar benadrukte dat hij vooral wilde blijven voetballen. In de tweede seizoenshelft liet Til dat zien: met vier goals en zes assists speelde hij een cruciale rol in het kampioenschap van PSV.

