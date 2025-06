PSV-sterkhouder Ivan Perisic (36) siert cover Spaanse krant: absolute topclub aast op ervaren Kroaat

Het is nog steeds niet duidelijk waar de toekomst van Ivan Perisic ligt. De Kroatische aanvaller nam PSV afgelopen seizoen op 36-jarige leeftijd bij de hand en de Eindhovenaren willen hem dan ook graag behouden. Maar er ligt een Spaanse topclub op de loer.

Perisic liet het afgelopen seizoen zien dat hij - ondanks zijn leeftijd - nog steeds van enorme waarde kan zijn voor een topploeg. De Kroatische buitenspeler leverde zestien goals en elf assists af bij PSV. Niet voor niks willen de Eindhovenaren nog een seizoen door met Perisic. Momenteel heeft hij een contract dat eind juni afloopt.

Perisic speelde in zijn rijke carrière al voor clubs als Inter, Borussia Dortmund, Bayern München en Tottenham Hotspur en zou nu zomaar één van de beste clubs ter wereld aan dat rijtje kunnen toevoegen. Mundo Deportivo meldt namelijk dat FC Barcelona-trainer Hansi Flick gecharmeerd van hem zou zijn. Flick en Perisic werkten ook al samen bij Bayern München.

PSV-topvoetballer Ivan Perisic kibbelt na 'fit check' met teamgenoot: 'Hou je kop' De Kroatische topvoetballer Ivan Perisic (36) sloot zich in september 2024 volslagen onverwacht aan in de spelersgroep van PSV. Hij maakte zijn naam en faam waar: de middenvelder annex vleugelspeler was een van de beste spelers van de Eredivisie, afgelopen seizoen. Nu geniet hij van een welverdiende vakantie.

Samenwerking met Hansi Flick

De Duitse club huurde hem in het seizoen 2019/2020 een jaar van Inter. In dat jaar werd Perisic veelvuldig ingezet door Flick. De 144-voudig international van Kroatië kwam tot 35 wedstrijden in alle competities en was daarin goed voor acht goals en tien assists.

Bij Barcelona zou de hardwerkende Perisic kunnen worden gebruikt als invaller achter de fenomenale buitenspelers Raphinha en Lamine Yamal. Zij kenden zo'n goed seizoen dat zij beiden tot de kanshebbers voor de Ballon d'Or behoren. Barça kroonde zich tot kampioen en kwam tot de halve finale van de Champions League, waar Perisic' oude club Inter te sterk bleek na verlenging. Inter verloor de finale uiteindelijk kansloos van Paris Saint-Germain: 5-0.

