PSV-topvoetballer Ivan Perisic kibbelt na 'fit check' met teamgenoot: 'Hou je kop'

De Kroatische topvoetballer Ivan Perisic (36) sloot zich in september 2024 volslagen onverwacht aan in de spelersgroep van PSV. Hij maakte zijn naam en faam waar: de middenvelder annex vleugelspeler was een van de beste spelers van de Eredivisie, afgelopen seizoen. Nu geniet hij van een welverdiende vakantie.

Op Instagram liet Perisic een foto zien van zijn trip naar Marrakesh in Marokko. Hij poseert in een ruimte die is betegeld met mozaïekstenen, kenmerkend voor die regio. PSV herpost het kiekje op de clubkanalen, met de tekst: "Fit check approved?" Oftewel zoiets als: 'Ziet hij er netjes uit?'

Daar blijken de meningen over verdeeld te zijn. Teamgenoot Mauro Junior schrijft: "Wat is dit nou weer voor stijl, vriend? Hahaha!" Perisic laat het er niet bij zitten en reageert zo: 'Hou je kop, Boliviano!" Guus Til krijgt een associatie met een filmpersonage: "Zo lijk je op Indiana Jones."

Interviews

Ondanks dat Pericic in diverse wedstrijden de uitblinker was bij PSV, onder meer met goals in de Champions League tegen Juventus en Arsenal, verscheen de verliezend finalist van het WK 2018 (Kroatië verloor van Frankrijk, wel scoorde hij eenmaal) zelden voor de Nederlansde camera's.

PSV-trainer Peter Bosz kreeg op zijn persconferentie voor de wedstrijd met Fortuna Sittard in mei de vraag waarom Perisic niet voor de camera verscheen. "Ik weet het niet precies. Ik heb er iets van meegekregen, een keer. Dat hij bang is om iets te vertellen, omdat mensen dat uit zijn verband trekken en ermee aan de haal gaan. Hij is bang dat wat hij zegt verkeerd mee omgesprongen wordt."

PSV'er Malik Tillman steelt per ongeluk de show tijdens interview van teamgenoot en gaat viraal PSV'er Malik Tillman heeft wel zin in een feestje na het behalen van de landstitel. Dat bleek al direct na het laatste fluitsignaal in het duel tegen Sparta (1-3). Tijdens een interview van Ivan Perisic liep de middenvelder nietsvermoedend door het beeld.

Speler van het Jaar

Overigens is Pericis bij de Eredivisie Awards niet egnomineerd voor de titel 'Speler van het Jaar'. Niet Perisic maar Ismael Saibari is de bij PSV-genomineerde speler voor de 'Speler van het Jaar'-verkiezing. Hij gaat de strijd aan met Stem Steijn, die topscorer werd van de Eredivisie. De aanvallende middenvelder van FC Twente maakt na dit seizoen de transfer naar Feyenoord. Daar komt hij mogelijk de winnaar van de verkiezing tegen, want Igor Paixao is bij de Rotterdammers genomineerd voor de titel.

PSV-vedette mijdt interviews: 'Hij is bang dat dingen uit zijn verband worden gerukt' Ivan Perisic is de laatste weken de absolute uitblinker bij PSV. In de vorige competitiewedstrijd loodste de Kroaat de Eindhovenaren met een hattrick langs Fortuna Sittard, maar achteraf verscheen hij niet voor de camera. Peter Bosz legde op zijn persconferentie uit waarom.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.