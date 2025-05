PSV-trainer Peter Bosz ergert zich aan 'lulverhalen' over zijn spelers: 'Maak je druk over andere zaken'

Na een aantal hectische weken heeft PSV ineens de koppositie in de Eredivisie in handen met nog één speelronde te gaan. Dus kan de ploeg van Peter Bosz aanstaande zondag tegen (opnieuw) Sparta de titel prolongeren.

Daar zag het er ruim anderhalve maand geleden niet naar uit. Nadat Ajax met 2-0 in Eindhoven won, was het gat negen punten in het voorsprong van de Amsterdammers met nog zeven wedstrijden te gaan. Maar in de laatste maand leed Ajax het ene na het andere puntenverlies. Nadat het afgelopen woensdag laat met 2-2 gelijkspeelde bij FC Groningen, klonk er gejuich in het hele Philips Stadion. PSV had namelijk de koppositie weer heroverd. Het zorgde voor dolle vreugde bij spelers en fans.

Dat sigaartje gaat goed smaken. Het is geweldig dat we alles nu in eigen hand hebben", vat PSV-trainer Peter Bosz de bizarre avond in het Philips Stadion samen. Dat heeft echter weinig te maken met de 4-1 zege op Heracles Almelo, maar alles met het feit dat PSV plotseling de koppositie in handen heeft.

'Wat een lulverhalen'

Trainer Peter Bosz ergerde zich de afgelopen dagen aan de 'lulverhalen' die volgens hem verschenen over zijn feestende spelers. "Laat ze juichen man", zei Bosz vrijdag op een persconferentie op sportcomplex De Herdgang. "Wij waren al klaar. Groningen maakt in de laatste minuut gelijk. Dan zijn mijn spelers hartstikke blij. Dat is toch logisch. Of ik een lange neus naar die mensen trek? Absoluut. Maak je over andere zaken druk alsjeblieft."

Spelers van PSV bleven na de 4-1 overwinning op Heracles Almelo om via tablets, telefoons of welk middel dan ook de wedstrijd van Ajax in Groningen te volgen. Na de goal van Thijmen Blokzijl in de 99ste minuut barstte een volksfeest los. Toch weet Bosz dat PSV er nog niet is, ondanks dat ze op matchpoint staan.

"Of we door de druk van de koppositie juist iets te verliezen hebben? Nee, hoor. Dat heb ik het liefste. Want als je dat niet hebt, dan ben je afhankelijk van anderen. Als wij winnen, zijn we kampioen. Dat vind ik fijn", stelde Bosz.

Het was een groot feest in Eindhoven toen FC Groningen in de laatste minuut de gelijkmaker maakte tegen Ajax. Hierdoor stond PSV plots, dat net had gewonnen, bovenaan. Toen de spelers dat hoorden, renden ze terug het veld op en vierden feest met supporters. Dat vond Rafael van der Vaart niet helemaal passend, maar dat wordt vanuit andere kampen weer tegengesproken.

Opnieuw tegen Sparta

Net als vorig seizoen kan PSV het afmaken tegen Sparta, dit keer in Rotterdam. "We spelen tegen een goede ploeg, die is ingericht om te voetballen. We hebben Patrick van Aanholt hier nog gehad, echt een goede speler. Er lopen veel goede voetballers", aldus Bosz.

"Maar als wij het gaspedaal indrukken net als in de tweede helft tegen Feyenoord, dan moeten wij kunnen winnen. Ik heb er in ieder geval zin in."

