Onbegrip na uitspraken Rafael van der Vaart over juichende PSV-spelers: 'Waar gaat voetbal nou om?'

Het was een groot feest in Eindhoven toen FC Groningen in de laatste minuut de gelijkmaker maakte tegen Ajax. Hierdoor stond PSV plots, dat net had gewonnen, bovenaan. Toen de spelers dat hoorden, renden ze terug het veld op en vierden feest met supporters. Dat vond Rafael van der Vaart niet helemaal passend, maar dat wordt vanuit andere kampen weer tegengesproken.

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine sprak Robert Maaskant over hetzelfde voorval. Hij is het totaal niet met Raf eens. "Waar gaat voetbal nou precies om? Voetbal is entertainment", roept hij.

Feest na afloop

De juichende supporters waren eerder in de wedstrijd ook al in de weer met de spelers. Toen Joey Veerman een corner nam, scoorde Groningen de 1-1, waarna de supporters dat lieten weten aan Veerman. Hij hield de stand omhoog met twee vingers voordat moest lachen en de corner nam. Dat hoort er allemaal bij volgens Maaskant.

"Je speelt voetbal voor je supporters", legt hij uit. "Als er dan zoiets gebeurt, dan is het toch heel normaal dat daar blijdschap ontstaat?", merkt hij op. "Ik heb ook geen slechte dingen gezien, alleen maar blije mensen." Juist dat begreep Van der Vaart niet. Omdat PSV nog niks heeft. "Ik snap niet dat de spelers daarin meegingen, want Sparta-uit win je niet zomaar. Ze moeten nog wel aan de bak. Luuk de Jong maakte dat wel duidelijk", zei hij bij de NOS woensdagavond.

'Presteren onder hoge stress'

Maaskant begrijpt de blijdschap wel. "Als je ineens zo'n verrassing krijgt. Je kan je afvragen of het een verrassing is, maar ineens gebeurt er zoiets in de laatste minuut. Dat is toch mooi."

Overigens verbaasde Maaskant zich enorm over de manier waarop de 2-2 viel. "Onder de hoogste stress goed kunnen handelen en het overzicht bewaren. Dat is typisch wat bij Ajax niet gebeurde nu. En dat heeft ook met de staf op zo'n moment te maken. Want die laten zich gaan. Aan alle kanten is er emotie. Terwijl op dat moment moet een ervaren Pasveer gewoon zeggen, jongens blijf op 11 meter van die goal af. Of 10 meter van die goal af."

