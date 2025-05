Peter Bosz geeft feestende PSV'ers en fans groot gelijk: 'Euforie was gigantisch, ik geniet zelf te weinig'

"Dat sigaartje gaat goed smaken. Het is geweldig dat we alles nu in eigen hand hebben", vat PSV-trainer Peter Bosz de bizarre avond in het Philips Stadion samen. Dat heeft echter weinig te maken met de 4-1 zege op Heracles Almelo, maar alles met het feit dat PSV plotseling de koppositie in handen heeft.

PSV móést winnen en tegelijkertijd moest koploper Ajax punten verspelen om de koppositie over te kunnen nemen. Hoewel trainer Bosz zich naar eigen zeggen niet met die scenario’s wilde bezighouden, kon hij zich in de slotfase toch niet bedwingen. "Na ons laatste fluitsignaal dacht ik: het komt allemaal aan op de laatste wedstrijd... Maar toen ik binnen stond, hoorde ik opeens het hele stadion uit zijn dak gaan. Toen wist ik: dat is niet omdat iemand zijn shirt uittrekt", grapt Bosz.

Enorme ontlading

Na de spectaculaire 2-3 zege van PSV in De Kuip barstte het feest al los in de spelersbus van de Eindhovenaren, maar woensdagavond deden ze dat in het stadion nog eens dunnetjes over. Het voelde als een kampioensfeest en misschien zelfs meer. Trainer Bosz geniet zichtbaar mee. "Ik doe dat zelf te weinig", geeft hij toe, doelend op het bewust stilstaan bij bijzondere momenten. "Maar het moet kunnen. De euforie was enorm, en ik vind dat ze die energie best mogen hebben. Het liefst nemen ze dit zelfs mee naar de trainingen en wedstrijd."

Hoewel de succestrainer van de nieuwe koploper weinig prijsgeeft over zijn eigen vreugde, liet aanvoerder De Jong daarover wel van zich horen. "Hij was enorm trots op ons. Hij zag het PSV terug zoals hij het graag wil zien: vanaf het begin vol energie, druk naar voren en de tegenstander meteen bij de keel grijpen. Daar was hij zichtbaar blij mee. Maar natuurlijk was hij ook wel tevreden dat wij weer bovenaan staan in plaats van Ajax", deelt De Jong met een brede glimlach.

Mooi moment met Hendrie Krüzen

De avond kreeg een extra bijzonder tintje door de aanwezigheid van Hendrie Krüzen, Bosz' voetbalvriend en de huidige assistent-trainer van Heracles, tijdens deze sensationele ontknoping. Vorig seizoen droeg Bosz de landstitel al op aan zijn trouwe compagnon, met wie hij liefst 23 jaar samenwerkte bij Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon. "Ik kwam hem tegen op de gang. Hij was oprecht blij voor mij. Dat is alleen maar mooi" vertelt Bosz daarover.

Afmaken op Het Kasteel

Dankzij het gelijke spel van Ajax tegen FC Groningen en de overwinning van PSV hebben de Eindhovenaren het volledig in eigen hand. Zondagmiddag kunnen zij de landstitel grijpen op Het Kasteel tegen Sparta Rotterdam. "Wij krijgen een heel lastige uitwedstrijd, maar het geweldig dat we in de driving seat zitten. Het sigaartje gaat zeker smaken, maar we hebben nog niks", sluit Bosz af.

