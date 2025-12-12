PSV speelt zaterdag tegen Heracles Almelo in de VriendenLoterij Eredivisie. Voor trainer Peter Bosz is het een bijzondere ontmoeting met zijn oude club én goede vriend. "Het is nog steeds mijn clubje", zegt hij in aanloop naar het duel.

Bosz verwacht dat hij een fitte selectie heeft. "Al gaan we zo nog wel trainen", zei de coach vrijdag. Hij weet nog niet of Ivan Perisic aan de aftrap verschijnt voor het thuisduel met Heracles. "Hij is sneller dan verwacht teruggekomen van een blessure", zei hij op een persconferentie. "Ik moet hem nu fit houden."

Perisic viel dinsdag in tijdens het verloren thuisduel met Atlético Madrid (2-3). Couhaib Driouech had wel een basisplaats. De buitenspeler is niet opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko voor de Afrika Cup. "Als ik als clubtrainer kijk, dan is dat mooi", zei Bosz. "Maar ik gun iedere speler om voor zijn nationale ploeg uit te komen."

'Nog steeds mijn clubje'

Het duel op zaterdag is speciaal voor Bosz, die in het verleden bij Heracles werkte. "Het is nog steeds mijn clubje. Hendrie Krüzen heeft het als interim-trainer geweldig gedaan", zei hij over zijn vriend. "Ze hebben nu vijf duels niet verloren. We moeten ze een halt toeroepen."

Gejuicht voor Ajax

PSV is de koploper van de Eredivisie, met een voorsprong van 6 punten op Feyenoord dat zondag een uitduel met Ajax speelt. Bosz was blij met de zege van Ajax woensdag bij Qarabag (2-4). "Ik heb gejuicht voor Ajax", zei hij. "Want zij hebben een van onze concurrenten verslagen." PSV staat op plek 21 van de ranglijst in de Champions League, één plek boven Qarabag.

Te kritisch

Bosz vertelde op de persconferentie dat hij kort na het verloren duel met Atlético Madrid in het Europese toernooi te kritisch op zijn ploeg was. Hij zei vlak na het fluitsignaal dat PSV verdiend had verloren en tijdens het duel bang was geweest voor een uitslag van 1-4 of 1-5. "Maar ik heb 's nachts die wedstrijd nog volledig teruggekeken", zei hij. "Toen was ik minder kritisch dan ik direct na de wedstrijd was."

"Je krijgt een slechte goal tegen, wat wij zelf niet goed doen. Na rust is er eigenlijk niks aan de hand. Ik denk dat er veel ploegen zijn die hun kop zouden laten hangen. Maar zo zijn wij niet", vervolgt hij. "Als Obispo scoort, wordt het zelfs 3-3. Atlético is echt een geweldige ploeg en wij hebben ook heel veel goed gedaan. Het was reëel als we met 3-1 waren voorgekomen. Ik was te kritisch gelijk na de wedstrijd."

