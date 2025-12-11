Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het is inmiddels definitief. PSV en Feyenoord moeten binnenkort een aantal spelers missen vanwege de Afrika Cup. De selectie van Marokko is bekend en drie spelers uit de Vriendenloterij Eredivisie maken daarin hun opwachting.

Het gaat om twee spelers van PSV en één van Feyenoord. Namens de Rotterdammers zit Oussama Targhalline bij de selectie, terwijl PSV'ers Anass Salah-Eddine en Ismael Saibari ook een plekje hebben bemachtigd. De Afrika Cup begint vanaf 21 december en duurt tot 18 januari. Mogelijk zijn de spelers dus bijna een maand afwezig en moeten ze dus vol aan de bak tijdens de winterstop.

Clubs moeten spelers lang missen

Voor PSV betekent het dus dat het duo er drie competitieduels niet bij zijn. De Eindhovenaren spelen tegen FC Utrecht, Excelsior en Fortuna Sittard. Slechts drie dagen na de finale van de Afrika Cup speelt PSV een cruciaal duel in de Champions League. De wedstrijd tegen Newcastle United speelt op 21 januari plaats.

Voor Feyenoord gaat dezelfde vlieger op. Targhalline mist waarschijnlijk de Vriendenloterij Eredivisie-duels tegen FC Twente, SC Heerenveen en Sparta Rotterdam. Vier dagen na de finale speelt de ploeg van Robin van Persie tegen Sturm Graz in de Europa League.

Deze spelers hebben pech

Er zijn overigens een aantal spelers die misschien op een plek in de selectie van Marokko hadden gehoopt, maar niet werden geselecteerd. Couhaib Driouech had misschien op meer gehoopt vanwege zijn goals in de Champions League, maar de PSV'er is niet gekozen. Ook Souffian El Karouani van FC Utrecht speelt een sterk seizoen, maar werd niet geselecteerd.

Marokko zit in de poulefase in een groep met de Comoren, Mali en Zambia. Het land is ook de organisator van het toernooi, waar veel Afrikaanse topspelers in actie zullen komen.

