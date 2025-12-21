PSV gaat met een heerlijk gevoel de winterstop in. Met een mogelijke voorsprong van 12 punten op de rest van de competitie sluiten ze het kalenderjaar heerlijk af. Ivan Perisic besliste de wedstrijd met de 2-1 en trok daarna zijn shirt uit. Ook de trainer was verrast dat hij dat deed. "Dat is zijn onervarenheid", grapte hij op de persconferentie.

"Het wordt een heerlijke kerst", zei Bosz op de vraag hoe hij nu de winterstop in gaat. "Chagrijnig? Nee, joh. Man, wat heerlijk als je deze wedstrijden wint", doelt hij op de krappe overwinning op FC Utrecht. Er heerste in de eerste helft wat sikkeneur omdat PSV lang niet altijd goed speelde.

PSV werd slordig in de eerste helft en kwam daardoor zelfs op achterstand. "Ik vond in de rust dat het niet één maar twee tandjes sneller moest. Daar is de 1-1 het voorbeeld van", doelt hij op de snelle aansluitingstreffer van PSV in de tweede helft. "In die actie ging het tempo omhoog en dan hebben veel tegenstanders het moeilijk om ons bij te benen", zei hij.

Reactie Bosz op Perisic

Na die aansluitingstreffer was het Ivan Perisic die PSV uiteindelijk naar de overwinning kopte. Hij was daar erg blij mee, want hij trok zijn shirt uit. "Onverarenheid", grapte Bosz over de vedette van PSV. "Hij was er vast heel blij mee", besloot Bosz. "Ik was ook blij, maar niet dat hij zijn shirt uittrok."

Hij sprak hem daar niet meer op aan na afloop. "Daar zit wel een verschil in", zei hij of hij een 18-jarige wel direct erop aangesproken had. "Als het moment daar is, zal ik het een keer met hem erover hebben. Dat heb ik niet na de wedstrijd gedaan. Na de wedstrijd was ik vooral blij. Dat wilde ik graag zo houden", vertelde hij.

Want hij gaat een goede kerst tegemoet. "Dit is het beste gevoel dat je kan hebben. Dit soort wedstrijden winnen, want dit is echt een lastige tegenstander. Daar hebebn we er al veel van gehad. Ajax en Groningen zijn de hoogst mogelijke tegenstanders die wij nog uit moeten treffen. De rest hebben we al gehad en daar hoort Utrecht zeker bij. Dit wordt een uitstekende kerst."

