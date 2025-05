PSV-vedette mijdt interviews: 'Hij is bang dat dingen uit zijn verband worden gerukt'

Ivan Perisic is de laatste weken de absolute uitblinker bij PSV. In de vorige competitiewedstrijd loodste de Kroaat de Eindhovenaren met een hattrick langs Fortuna Sittard, maar achteraf verscheen hij niet voor de camera. Peter Bosz legde op zijn persconferentie uit waarom.

Na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard kwam Hans Kraay jr. al met een uitleg waarom Perisic geen interviews doet na het duel. "Hij heeft geen tijd om interviews te geven, hè. Binnen een minuut zit hij gewoon een uur in een ijsbad. Echt! Hij doet geen interviews, hij moet een ijsbad in." De 36-jarige Perisic kan nog altijd op topniveau mee. De Kroaat staat dit seizoen op veertien goals en tien assists in 34 officiële wedstrijden voor PSV.

Bosz kreeg op zijn persconferentie voor de wedstrijd met Fortuna Sittard ook de vraag waarom Perisic niet voor de camera verscheen. "Ik weet het niet precies. Ik heb er iets van meegekregen, een keer. Dat hij bang is om iets te vertellen, omdat mensen dat uit zijn verband trekken en ermee aan de haal gaan. Hij is bang dat wat hij zegt verkeerd mee omgesprongen wordt."

Ook geeft Bosz een voorbeeld van een uitspraak van Perisic die verkeerd geïnterpreteerd is. "Bijvoorbeeld die uitspraak dat hij zei dat PSV geen team was. Dan staat overal dat Perisic PSV geen team vindt. En dan zegt hij later dat hij dat inderdaad wel heeft gezegd, maar niet zo heeft bedoeld. En dan is dat kwaad al geschied en gaat iedereen ermee aan de haal. Maar voor de rest weet ik het ook niet"

Perisic werd halverwege september aan de selectie van de Eindhovenaren toegevoegd. De Kroaat was transfervrij na zijn vertrek bij Hajduk Split. Daarvoor speelde Perisic voor grote clubs als Internazionale, Tottenham Hotspur, Bayern München en Borussia Dortmund. Ook speelde de buitenspeler al 142 interlands voor zijn thuisland Kroatië. Met dat land haalde Perisic de WK-finale in 2018, maar die werd verloren van de uiteindelijke kampioen Frankrijk.