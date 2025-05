Peter Bosz houdt zijn eigen vrouw ver weg van PSV'er: 'Als hij zijn shirt uittrekt...'

De sfeer zat er goed in bij PSV en trainer Peter Bosz na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. PSV won met 4-1 en Ivan Perisic scoorde een hattrick. Voor het eerst in zeven jaar scoorde de Kroaat meer dan één keer in een duel. Bosz had mooie woorden voor hem over en gaf hem zelfs een ietwat vroege publiekswissel. "Daarom vroeg ik het hem niet en deed ik het gewoon."

Peter Bosz was in een jolige bui na afloop, en terecht na zo'n overwinning. De anekdotes vlogen door de perszaal. Hij vertelde serieus over de goede houding van Ivan Perisic. Hoe hij traint, zich voorbereid, de andere jongens daarin meeneemt én dat hij soms op vrije momenten nog even terug naar de club komt. Om te trainen. "Maar ook om te biljarten met een vriend van hem", bekent Bosz.

Maar of het ook een goede biljarter is? "Nee, het is een matige biljarter", lacht Bosz. De trainer ziet dat Perisic gelukkig is bij PSV, ondanks dat hij nog geen nieuw contract heeft bij de club. Hij is van groot belang voor PSV en hoopt hem te behouden voor volgend seizoen.

Perisic bij PSV houden

"Ik kan als trainer niet zoveel doen, ik probeer de warmte van de club over te brengen. Verder is het natuurlijk een ervaren jongen die bij veel verschillende clubs al gespeeld heeft. Die weet echt wel wat hij nog wil."

In de kleedkamer

Bosz is niet alleen te spreken over de mentale prestaties van de Kroaat. Ook fysiek is hij onder de indruk. "Ik laat mijn vrouw niet in de buurt van hem komen als hij zijn shirt uittrekt...", begint de trainer. "Die heeft me daar een wasbordje, daar word je helemaal gek van", lacht hij. "Hij heeft het laagste vetpercentage van alle spelers, op bijna 37-jarige leeftijd."

Direct na de derde goal van Perisic werd hij gewisseld. Wat was de reden dat Bosz dit deed? Zo'n winnaar krijg je vast niet snel naar de kant... "Daarom heb ik het ook niet aan hem gevraagd, maar heb ik het gewoon gedaan", vertelt hij met een knipoog. "Je kijkt natuurlijk ook een beetje naar Feyenoord, een week verder. En ik denk ook dat het meer dan verdiend was dat de mensen het eerbetoon wat ze aan hem gaven toen hij eenmaal naar de kant ging en ook nog wel de minuten daarna, dat verdiende hij gewoon."

