Hoe Ivan Perisic bij PSV van buitenkansje naar hoge prioriteit voor volgend seizoen is gegaan

Ivan Perisic liet het maar weer eens zien bij PSV: hij is de redder in nood als de Eindhovenaren het even lastig hebben. Waar vorig jaar Luuk de Jong alles in goud veranderde, en anders Ricardo Pepi er wel stond, is dat nu de Kroaat die in september ineens kwam binnen huppelen. Transfervrij was hij daar, nu moet PSV alle zeilen bijzetten hem te behouden. En dat op bijna 37-jarige leeftijd.

Ivan Perisic is een hele, hele goede fles rode wijn. Dat mogen we wel stellen ondertussen. De leeftijd begint te tellen, maar hij is nog altijd even goed, zo niet beter dan eerst. Over zijn professionaliteit werd nooit getwist, maar of hij het nog in het veld kon laten zien op 36-jarige leeftijd? Het antwoord wordt al een behoorlijke tijd getoond door de Kroaat.

PSV swingt zonder veel moeite langs Fortuna Sittard, Ajax weer dichterbij in titelstrijd PSV heeft het gat tot Ajax weer teruggebracht naar vier punten. De Eindhovenaren beleefden een zeer gemakkelijke avond tegen Fortuna Sittard en wonnen met 4-1. Het leek bij vlagen weer op vorig seizoen, waarin PSV het heel vaak erg makkelijk had in eigen huis. Uitblinker in het duel was Ivan Perisic, die voor het eerst een hattrick maakte in dienst van PSV.

Waarde voor de selectie

Want in een seizoen waar PSV het lastig heeft (gehad), is er één contstante factor en dat is Ivan Perisic. Van Jong PSV tot aan de selectie, van de hoofdtrainer Peter Bosz, tot aan de klusjesman op trainingscomplex De Herdgang. Iedereen zal zeggen dat Perisic een voorbeeldprof is. Bosz gaf een concreet voorbeeld, met een grapje erbij. "Dit is het hoe je traint, hoe je je voorbereid op een training."

En die voorbereiding loont: "Hij heeft het laagste vetpresentatie van alle spelers op bijna 37-jarige leeftijd. Iedere oefening op de training doet hij 100% en als je dat ziet, hoe hij dat beleeft, hoe hij kritisch op zijn medespelers is. Als hij vindt dat zij dat niet doen. Heel eerlijk, daar kun je als trainer natuurlijk alleen maar van dromen", vervolgt hij. Het laat de waarde van Perisic buiten de lijnen zien.

Peter Bosz houdt zijn eigen vrouw ver weg van PSV'er: 'Als hij zijn shirt uittrekt...' De sfeer zat er goed in bij PSV en trainer Peter Bosz na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. PSV won met 4-1 en Ivan Perisic scoorde een hattrick. Voor het eerst in zeven jaar scoorde de Kroaat meer dan één keer in een duel. Bosz had mooie woorden voor hem over en gaf hem zelfs een ietwat vroege publiekswissel. "Daarom vroeg ik het hem niet en deed ik het gewoon."

Waarde van Perisic binnen de lijnen

Goed, dan binnen de lijnen. Want ook daar is Perisic van onschatbare waarde voor PSV. Niet per se vanwege de productiveit, maar vooral vanwege de momenten waarop. Al liegen de cijfers er niet om. In 36 wedstrijden voor PSV scoorde hij veertien keer en bediende hij tienmaal iemand anders. Er zijn er die die cijfers niet klaarspelen.

Maar vooral de momenten waarop zijn cruciaal bij Perisic. Hij hield PSV in de vier wedstrijden die hij mocht spelen in de Champions League op de been en scoorde maar liefst drie keer. In Turijn tegen Juventus en in de thuiswedstrijd tegen Juventus zorgde hij er voor dat PSV in de wedstrijd bleef en uiteindelijk de tussenronde zou overleven.

Guus Til ziet een langer verblijf bij PSV wel zitten: 'Daar sta ik voor open, dat spreekt voor zich' Guus Til was een blij man na afloop van PSV-Fortuna Sittard. Er werd met 4-1 gewonnen, hij gaf een mooie assist en sprak na afloop over zijn toekomst. Hij heeft nog één jaar op contract en wil daar best wat jaren aan toevoegen. "Ik ben inderdaad in gesprek, daar sta ik voor open."

Perisic in Eindhoven houden

Hij scoorde tegen Ajax, assisteerde tweemaal tegen Feyenoord en ook laatst tegen FC Twente was hij van onmisbaar belang met zijn bijdrage. Er zijn er weinig in de Eredivisie die zo'n voorzet in beide benen hebben als hij. Dat laat hij elke week zien. Dat PSV hem transfervrij heeft binnengehengeld is bijzonder en waardevol voor PSV. Ze zullen er alles aan moeten doen om hem binnenboord te houden.

Bosz is lyrisch over zijn mentaliteit die hij overdraagt aan de spelers en ook op het veld zal de trainer smullen. Perisic heeft nog een WK om te spelen en kan bij PSV veel minuten maken, waar dat bij andere toplcubs in de grotere competities misschien minder zal zijn. Dat kan een grote troef zijn voor de Eindhovenaren in de onderhandeling. Al zal hij pas toebijten als plek 1 of 2 behaald wordt, zodat Champions League gegarandeerd is.

Alles over de Eredivisie

