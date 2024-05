'PSV wil aanvalslinie weer versterken en denkt aan belletje naar Memphis Depay'

De kans lijkt groot dat PSV komende zomer een poging gaat wagen om Memphis Depay terug te halen. Volgens Voetbal International staan beide partijen in contact.

Aan het eind van afgelopen seizoen kreeg Memphis te horen dat hij transfervrij mag vertrekken bij Atlético Madrid. De spits gaat daarom het EK in zonder club, maar hij liet eerder al weten dat hij pas na het toernooi in Duitsland zal gaan beslissen over zijn toekomst. Verschillende clubs worden al genoemd als mogelijke bestemming voor Memphis. Zo wordt in Frankrijk gesproken over een terugkeer naar Olympique Lyon en spreken de Spaanse media over een hereniging met Daley Blind bij stuntploeg Girona.

PSV

Het is niet de eerste keer dat Memphis wordt gelinkt aan een terugkeer naar PSV. Vorig jaar zomer deden de Eindhovenaren ook al een poging, maar toen koos hij voor Atlético Madrid. De vraag is echter of PSV Memphis daadwerkelijk nodig heeft voor de spitspositie. Met Ricardo Pepi en Luuk de Jong lijkt de centrale plek in de aanval dubbel bezet bij de kampioen van de Eredivisie. PSV lijkt door de transfervrije status van Memphis echter toch een poging te willen wagen, maar het is nog maar de vraag hoe succesvol die wordt. De Nederlandse spits zou zich waarschijnlijk nog in een Europese topcompetitie willen laten zien, aldus VI.

Hereniging

Memphis was in zijn eerste periode bij PSV uiterst succesvol. De dertigjarige spits ruilde in 2006 de jeugd van Sparta in voor de opleiding van PSV. In 2015 liet hij de club na negen jaar achter zich voor een prachtige transfer naar Manchester United. In die tijd speelde hij 124 wedstrijden voor het eerste elftal van de Eindhovenaren. In die duels staat Memphis op vijftig goals en 29 assists.