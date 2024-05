Memphis Depay rapt in aanloop naar EK over luxe in nieuw nummer: 'Je schrikt van de prijs van me kapper'

Memphis Depay hoopt aankomende zomer met het Nederlands elftal Europees kampioen te worden. De 30-jarige aanvaller blaakt in ieder geval van het zelfvertrouwen. Dat blijkt uit een nieuw nummer dat Depay heeft gemaakt.

Het liedje heet Kings & Kingdoms. In de videoclip, ontwikkeld door 4kboris, toont Depay zijn luxe en rapt hij erover. "De sh*t die ik rap kunnen jullie niet rappen", zingt hij onder andere. En: "In Saint-Tropez of Cannes met modellen." Daarnaast worden dure horloges getoond met veel diamanten erin verwerkt. Ook rapt Depay: "Ze gaan het niet snappen. Je schrikt van de prijs van mijn kapper, das grappig. Lijn die moet strak elke keer als ik ball."

Sneer naar de media

Depay wordt door sommige voetbalkenners beticht meer bezig te zijn met randzaken, waaronder dus muziek maken. Daar heeft hij een boodschap voor. "Niemand begrijpt sh*t, ik leef in een bubbel. De kranten die schrijft in de hoop dat ik stumble, maak toch tijd voor fans en ik geef ze een krabbel. Ben flamboyant tegelijkertijd humble."

Halverwege de videoclip ruilt Depay de luxe in en toont hij beelden van zijn bezoek aan Ghana, het land waar zijn vader vandaan komt. Ook collega-international en goede vriend Georginio Wijnaldum is op 1:42 even te zien.

Muziekcarrière Depay

Kings & Kingdoms is het nieuwste nummer van Depay, die inmiddels beschikt over een heel repertoire. De voetballer kan voorafgaand aan een EK-duel al zijn nummers beluisteren om in de zone te komen. Depay bracht eerder al Baby Don't Play, These Days, Leven Als Een Prof, Asem Beba (alle 2023), 2 Corinthians 5:7 (2020), Fall Back (2019) en No Love (2018) uit. Het laatste nummer is op Spotify meer dan 12 miljoen keer beluisterd.

EK-selectie

Memphis Depay hoorde woensdag dat hij in de definitieve selectie van Oranje voor het EK zit. Een verrassing is dat niet, aangezien hij al jarenlang een vaste waarde is bij het Nederlands elftal. Het Europees kampioenschap in Duitsland wordt zijn vierde eindtoernooi. Depay kampte aan het einde van het seizoen met een spierblessure, maar is daar voldoende van hersteld.

Depay kan zich op het EK in de picture spelen. De spits mag namelijk transfervrij vertrekken bij Atlético Madrid, waar hij de laatste 1,5 jaar onder contract stond.