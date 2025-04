PSV ziet doelman Walter Benitez in de rust uitvallen na ongelukkige val in Groningen

Er zijn opnieuw personele zorgen aan de kant van PSV. In de rust van FC Groningen - PSV is de doelman in de kleedkamer achtergebleven. Vlak voor rust raakte in een ongelukkig duel in zijn eigen vijf meter, waarbij hij vervelend landde. Er was verzorging nodig, maar hij maakte de resterende twee minuten af.

Maar in de rust bleek hij toch niet in staat de wedstrijd te vervolgen. Met een krappe 1-2-voorsprong heeft PSV dus de keeper moeten wisselen. Joël Drommel bleef in de rust op het veld om op te warmen en staat onder de lat de tweede helft. PSV zal alles op alles moeten zetten om de voorsprong te behouden.

Wedstrijdverloop

In de eerste helft leek er lang weinig aan de hand te zijn voor de nummer twee van de competitie. Malik Tillman scoorde al vroeg een mooie goal en Ivan Perisic maakte daarna de 0-2. Maar een goal van Groningen bracht alle spanning terug. Dave Kwakman zette met één loopactie de achterste lijn van PSV te kijken en rondde mooi af.

Druk op PSV

Er staat veel druk op PSV na de winst van Feyenoord op AZ. Mocht PSV geen resultaat boeken in Groningen dan wordt het gat met nummer 3 Feyenoord nog maar twee punten, en dan moeten ze ook nog eens naar De Kuip toe. Het is te hopen voor Peter Bosz dat de blessure van Benitez meevalt. Nog meer personele problemen lijken niet gewenst in Eindhoven.

