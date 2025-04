PSV pakt revanche na blamage tegen Ajax en houdt tweede plek stevig in handen

PSV heeft gedaan wat het moest doen in Groningen en dat was winnen. Het werd 1-3. De druk werd aardig opgevoerd door achtervolger Feyenoord. In Groningen leek PSV een makkelijke avond te krijgen, maar na een aansluitingstreffer bleef het spannend tot de laatste minuut. Maar Peter Bosz neemt de drie punten mee en staat stevig op plek twee.

Het mocht duidelijk zijn wat het plan was van PSV in Groningen. Zich revancheren na het afhaken in de titelstrijd. En gauw ook. Lang duurde het dan ook niet voordat PSV van zich liet horen.

Sterk begin PSV

Het eerste doelpunt viel in minuut 11. De aanval was feilloos: Noa Lang vond Ismael Saibari in de zestien die de bal panklaar legde voor Malik Tillman. De afronding was magnifiek te noemen.

Voordeel PSV in belangrijke strijd om Champions League-miljoenen: 'Daar is Feyenoord niet zo geweldig in' De strijd om de titel lijkt ondertussen wel gestreden, daar hebben ze zich bij PSV ook bij neergelegd. Na het verlies bij Ajax ging de focus volledig op geen derde worden. Daardoor zijn ze in een strijd verwikkeld met Feyenoord. Een strijd die met gemak gewonnen gaat worden door PSV, zo vindt Robert Maaskant. "Alsof een gat van vijf punten niet hartstikke veel is."

Net toen Groningen grotere kansen kreeg, via een goed spelende Mats Seuntjens, was het PSV dat nog een keer toesloeg, aan de hand van de ervaren Ivan Perisic. Hij kopte een voorzet van Richy Ledezma bij de eerste paal binnen. PSV leek op rozen te zitten.

Mooie actie Kwakman

Maar zoals vaker in het voetbal bleek niets minder waar. FC Groningen deed nog voor rust wat terug. Een geweldige loopactie van Dave Kwakman bracht heel de achterste lijn van PSV in de war. Hij hoefde niet lang na te denken, legde de bal goed en krulde de bal behendig buiten bereik van Walter Benitez. Zo was het 1-2 bij rust na een vermakelijke eerste helft.

Matig Feyenoord schudt AZ definitief van zich af in strijd om plek 3, jacht op PSV geopend Feyenoord heeft definitief afstand genomen van AZ in de strijd om plek drie. Voor de Alkmaarders was dit dé laatste kans om de race met Feyenoord nieuw leven in te blazen, maar in eigen huis kwam het niet verder dan een 0-1 nederlaag. Voor de ploeg van Robin van Persie was het alweer de vierde zege op rij, waardoor de blik op plek twee kan.

Domper voor PSV

Drommel kwam er in de rust in voor de geblesseerde Benitez en dat werkte als een rode lap op een stier. FC Groningen was ontiegelijk fel en was op zoek naar de 2-2. Ze kwamen daar een aantal keer dichtbij vlak na rust. Maar de kansen gingen rakelings naast.

PSV ziet doelman Walter Benitez in de rust uitvallen na ongelukkige val in Groningen Er zijn opnieuw personele zorgen aan de kant van PSV. In de rust van FC Groningen - PSV is de doelman in de kleedkamer achtergebleven. Vlak voor rust raakte in een ongelukkig duel in zijn eigen vijf meter, waarbij hij vervelend landde. Er was verzorging nodig, maar hij maakte de resterende twee minuten af.

De tweede helft was minder flitsend dan de eerste voor PSV. Waar Bosz normaliter áltijd aanvallend blijft spelen, besloot hij nu dat de voorsprong behouden ook een optie was. Het zorgde ervoor dat Groningen vaak voor de goal van Drommel kwam. Maar toen ineens leek de tank op bij de thuisploeg. PSV kreeg meer ruimte en kon voetballen. De controle was volledig terug en die werd ook niet meer weggegeven.

Vermakelijke slotfase

Alle twijfel leek al helemaal verdwenen toen Luuk de Jong de 1-3 binnenschoot na een watervlugge uitbraak. De bal lag alweer in de cirkel, maar de VAR kwam nog even op de lijn. De Jong stond buitenspel, dus ging het feest niet door. Dat gaf Groningen weer kracht en zo werd het een onstuimige slotfase met opstootjes, aanvallen en overtredingen.

Maar één uitbraak bleek toch genoeg voor PSV. De ingevallen Johan Bakayoko kon bij de tweede paal de 1-3 binnenkoppen. Zo blijft plek twee stevig in handen van de Eindhovenaren. En dus lonkt Champions League voetbal volgend jaar. Plus de vele miljoenen die daarbij komen kijken. Marcel Brands zal zich in de handen wrijven.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.