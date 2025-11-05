PSV leek dinsdagavond lang op weg naar de tweede verliespartij in de Champions League. Diep in blessuretijd maakte invaller Ricardo Pepi echter vrijwel uit het niets de 1-1 tegen Olympiakos. In Griekenland zijn ze ziek van de late gelijkmaker.

De Eindhovenaren begonnen redelijk, maar daarna nam Olympiakos de regie over. Hoewel PSV het eerste kwartier overleefde, was het niet veel later alsnog raak. Gelson Martins schoot verwoestend raak na een inschattingsfout van Anass Salah-Eddine. Trainer Peter Bosz deed er alles aan om de wedstrijd te kantelen, alleen dat leek niet te lukken. Tot in de 93e minuut pardoes de bal voor de voeten van Pepi viel, die de 1-1 binnen schoot.

'Het is een grote schande'

De Griekse media waren eensgezind na het 'onterechte' gelijkspel. Gazzetta heeft het over een 'enorme gemiste kans' voor Olympiakos. In de ogen van het medium had de ploeg kansen om de wedstrijd te beslissen, maar dat gebeurde niet. 'Het is duidelijk een grote schande voor Olympiakos, vooral omdat ze een aanzienlijk deel van de wedstrijd een zeer goede wedstrijd speelden en waarschijnlijk hun beste wedstrijd van dit jaar in Europa.'

Ta Nea noemt het gelijkspel 'het onrecht van het jaar'. 'Olympiakos speelde fantastisch tegen het vrijwel kansloze PSV', zagen ze, 'maar kreeg in de slotminuten een doelpunt tegen en verspeelde zo de kans op de eerste Champions League-overwinning van dit seizoen.' Ze fileren daarnaast Ivan Perisic en Guus Til. De Kroatische vedette zette 'een zeer slechte prestatie' neer, waar Til 'de zwakke schakel' wordt genoemd.

Sport24 sprak zelfs van 'perfectie' over het spel van Olympiakos. 'Ze waren geweldig', schreef het medium. Met name doelpuntenmaker Gelson Martins, verdedigers Lorenzo Pirola en Panagiotis Retsos en middenvelder Daniel Podence kregen de credits. 'En toen kwam de blessuretijd, waarin de Nederlandse machine toch nog een onverwacht punt wisten te scoren. De geweldige speler Joey Veerman leidde de gelijkmaker in.'

