Wat een veelbelovende opmars richting de tussenronde van de Champions League voor PSV had moeten worden, eindigde dinsdagavond in een pijnlijke misstap tegen Olympiakos. Tegen een op papier zwakkere tegenstander legden de Eindhovenaren een zéér teleurstellende pot op de mat en liet het een cruciale kans op Europees succes liggen.

De indrukwekkende 6-2 overwinning van PSV op Napoli leek de ideale opmaat voor nieuw succes in de Champions League, met als doel net als vorig seizoen minimaal de tussenronde van het miljardenbal te bereiken. Maar na het teleurstellende gelijkspel tegen Olympiakos is de ploeg van Peter Bosz weer terug bij af. Het opgebouwde momentum, dankzij zeges op Napoli en Feyenoord, is in één klap verdwenen.

Winnen van groten, verliezen van kleintjes

Het bekende voetbalgezegde 'kampioen word je tegen de kleintjes' was niet weggelegd voor PSV. Hoewel ze tegen de top kunnen schitteren, wordt het echte verschil juist gemaakt tegen de laagvliegers. Olympiakos mag dan geen team zijn van het niveau van Fortuna Sittard of PEC Zwolle, maar een club als PSV hoort een tegenstander van dit kaliber over de knie te leggen.

Toch was het dinsdagavond niet de Griekse ploeg die het verschil maakte, maar PSV zelf. Te veel spelers gaven niet thuis op het moment dat het moest. De energie, scherpte en killermentaliteit die tegen Napoli zo overduidelijk aanwezig waren, bleven achter in Eindhoven. Het is die grilligheid die nieuw succes in Europa in de weg staat.

Pittige uitdaging voor PSV

PSV had zichzelf in een prachtige uitgangspositie kunnen manoeuvreren voor de tussenronde, maar moet nu opnieuw rekenen op een of twee stunts tegen Europese grootmachten. De resterende tegenstanders, Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München, vormen een loodzware uitdaging. De ploeg van Bosz heeft minimaal vier punten nodig om de volgende fase van het miljardenbal te bereiken, en dat betekent dat er een wonder nodig is.

Het gelijkspel tegen Olympiakos is meer dan een teleurstelling, het is een reality check. Als PSV het lukt om zich alsnog te revancheren tegen een van de Europese grootmachten, kan de misstap in Griekenland alsnog worden omgezet in een krachtig statement. De vraag is: staat PSV de volgende keer wél op wanneer het er écht toe doet?

