PSV'er Anass Salah-Eddine dook zondagavond ineens op bij een boksevenement. De vleugelverdediger was nog geen 24 uur na de 4-0 zege bij PEC Zwolle in Den Haag te zien tijdens Boxing Influencers. Hij kwam vrienden supporten en liep voorafgaand aan de bijzondere avond tegen de microfoon van Sportnieuws.nl aan.

Met meer dan negentig minuten in de benen na PEC-PSV, was Salah-Eddine schijnbaar nog niet moe genoeg om thuis te blijven. Hij wil er onder andere zijn voor zijn goede vriend Quincy Kluivert, die moet vechten tijdens Boxing Influencers. "Ik kom hier voor mijn ontspanning, twee vrienden supporten." Wat verwacht hij van de telg uit de Kluivert-familie? "Ik verwacht veel van hem, hij is een monster en altijd al sterk geweest. Het moet haast wel een knock-out worden, daar ben ik voor gekomen."

Boksen met Armando Obispo

Salah-Eddine staat niet bekend als een vechter en heeft ook zijn bouw niet mee. Als hij zou moeten boksen zou hij zonder twijfel in de lichtgewichtcategorie geplaatst worden. Maar bang is hij zeker niet, vooral niet voor zijn PSV-ploeggenoten. "Tegen wie ik in de ring zou willen vechten? Dat is een goeie vraag, laat ze allemaal maar komen, ze kunnen het allemaal proberen", lacht hij.

Bang voor bijvoorbeeld zijn boomlange en oersterke ploeggenoot Armando Obispo is hij niet bang. "Ik ken m'n eigen kwaliteiten, ik ben snel genoeg. Obispo is groter en sterker, maar ik ben lichtvoetiger en sneller. Daar moet ik het van hebben", sluit hij grappend af.

Start bij PSV

Salah-Eddine lijkt moeiteloos bij PSV in te passen tijdens zijn eerste maanden sinds zijn overstap van het Italiaanse AS Roma naar Eindhoven. "Het bevalt goed, het is een prachtige club. We draaien goed, dus ik ben blij met mijn stap. Eindhoven is een mooie, warme en leuke stad. De cultuur hier past wel bij mij, met hele leuke, open en gezellige mensen. Ik ben met iedereen binnen de hechte selectie heel goed. Al mijn clubs waren mooi. Maar overal was een andere cultuur; in Amsterdam, Italië en natuurlijk ook in Enschede."

