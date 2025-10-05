Matchwinner bij Bournemouth én trotse broer van een debutant in de ring: Justin Kluivert beleeft een bijzondere week. Terwijl hij in Engeland het verschil maakte, maakt broer Quincy zich op voor zijn eerste gevecht bij Boxing Influencers. Justin kijkt met trots toe en heeft alle vertrouwen in zijn broer.

"Ik wist al best vroeg dat hij dit ging doen", vertelt Justin over de carrièreswitch van zijn broer in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik ben supertrots op hem. Om hier te staan en iets te doen wat hij nog nooit heeft gedaan. Alleen maar respect. Hij is supersterk, dus ik heb er alle vertrouwen in."

Quincy Kluivert ruilt voetbal in voor de boksring

Voor de 27-jarige Quincy betekent Boxing Influencers een compleet nieuw hoofdstuk. De oudste zoon van Patrick Kluivert koos nooit voor een profcarrière in het voetbal en staat nu voor zijn debuut in de boksring. Zondag neemt hij het op tegen voormalig Rumag-presentator René Watzema in de kwartfinale van het achtmanstoernooi, waar een prijzenpot van 100.000 euro op het spel staat.

Ondanks zijn gebrek aan ervaring in de ring is Quincy vol vertrouwen. "Ze vinden het allemaal uitdagend", zei hij eerder over de reactie van zijn familie. "Maar ik ben vastberaden om te winnen." De oudste Kluivert trainde de afgelopen maanden intensief om zijn debuut goed voor te bereiden.

'We gaan niet voor plek twee'

Justin weet zeker dat zijn broer klaar is voor de uitdaging. "Hij wint dat toernooi gewoon", zegt de aanvaller van Bournemouth overtuigend. "We gaan niet voor plek twee." De Kluiverts zullen zondag ongetwijfeld massaal aanwezig zijn om Quincy aan te moedigen. "Iedereen is benieuwd hoe hij het gaat doen", vertelt Justin. "Het is iets totaal anders dan voetbal, maar juist dat maakt het mooi. Hij durft iets nieuws te proberen."

Waar Justin (Bournemouth), Ruben (Olympique Lyon) en Shane (FC Barcelona Onder 19) hun successen vieren op het voetbalveld, stapt Quincy bewust uit de schaduw van de familietraditie. "We hebben allemaal onze eigen weg", zegt Justin. "Of dat nou op het veld is of in de ring, zolang je maar wint."

Grote namen strijden om 100.000 euro bij Boxing Influencers

Naast Quincy staan zondag ook namen als Dave Roelvink, Vic9 en Snapking in de ring. Het evenement vindt plaats in Amsterdam en belooft, net als voorgaande edities, spektakel te worden. Of Quincy daadwerkelijk de prijzenpot van een ton mee naar huis neemt, moet nog blijken, maar als het aan zijn broer ligt, is er maar één uitkomst: winst.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.