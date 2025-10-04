PSV had geen kind aan PEC Zwolle (0-4 winst), maar tóch was het volgens trainer Peter Bosz géén zorgeloze avond. Vooral in de fase waarin de Eindhovenaren zitten, kan het in wedstrijden zomaar de verkeerde kant opvallen. "Er zijn altijd van die kantelpunten", zegt Bosz op de persconferentie.

PSV gebruikte PEC Zwolle bij vlagen als speelbal en dat zorgde ervoor dat de Blauwvingers na negentig minuten zelfs geen enkel schot op doel hadden. "Ze hebben twee momenten gehad. Alleen, in de beginfase kwamen ze er wel een paar keer te makkelijk doorheen. Dat hebben we omgezet, daarna zijn ze nog één keer gevaarlijk geweest. Als wij in goede doen zijn, is dit hoe we spelen: veel balbezit en als we de bal verliezen er meteen bovenop zitten", stelt Bosz.

'Leven van een trainer is nooit zorgeloos'

De 61-jarige trainer benadrukt dat hij niet vanaf meet af aan het gevoel had dat PSV niet in gevaar zou komen in het MAC3Park stadion. Vooral toen zijn vleugelverdedigers allebei al vroeg een gele kaart kregen van scheidsrechter Alex Bos. "Dan heb je toch iets in je hoofd: hoe kunnen we deze wedstrijd nog verliezen? Nou, dat zou kunnen als we met tien man zouden komen te staan. En dat zou best wel vervelend zijn, want we hebben op dit moment niet écht vervangers."

Heeft de trainer dan écht geen moment gedacht: dit gaan wij niet meer weggeven? "Het leven van een trainer is nooit zorgeloos. Oké, bij de 0-4 wel. Maar voor de rest heb je altijd wel het gevoel dat de wedstrijd nog kan kantelen. Er zijn altijd momenten die je niet vooraf niet weet. Een rode kaart, tegendoelpunt of een uitglijder. Nee, je zit nooit zorgeloos", vervolgt Bosz, die vooral blij is dat zijn ploeg voor het eerst sinds 17 augustus een clean sheet heeft. "We hebben te veel goals tegen gekregen, dus dan is het fijn dat je de nul houdt."

Genoten van Joey Veerman

Bosz koos tegen PEC Zwolle voor maar liefst vijf middenvelders. "Het is mijn droom om een wedstrijd met alleen maar middenvelders te spelen. Het is alleen ook noodgedwongen, want Guus Til speelt in de spits door al onze blessures. Jerdy Schouten speelt achterin. Ik denk dat tien middenvelders niet lukt, want we willen met snelheid op de zijkanten spelen. Misschien als ik er nog één bij zet, is het bijna zo ver", vertelde hij al bij ESPN.

Normaliter praat de PSV-trainer niet graag over individuen, maar tóch werd er naar Joey Veerman gevraagd. "Ik heb vooral genoten van de sliding die Joey maakte", lacht hij. "Hij anticipeerde goed en dat leverde een doelpunt op. Joey is Joey, die kan héél goed voetballen", zegt Bosz, die weigert te spreken over het uitblijven van een Oranje-oproep. "Ik heb mijn handen vol aan PSV en ga niet op de stoel van Ronald (Koeman, red.) zitten."

'Daar heeft die het meest zichzelf mee'

De Volendammer hoopte afgelopen zomer op een transfer naar Brentford, maar dat liet PSV niet toe. Bosz heeft daar geen moment last van gehad. "Ik geloof best dat voetballers het op dat moment heel vervelend vinden en op een bepaalde manier reageren", vertelde hij.

"Maar als een voetballer er met de pet naar gaat gooien, dan heeft hij zichzelf daar het meest mee. Dan stel ik hem niet meer op en als het dan nóg erger wordt, dan traint die ook niet meer mee. Maar ik heb geen dag iets gemerkt van Joey", besluit de trainer over de middenvelder, die dit seizoen al vier keer scoorde.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.