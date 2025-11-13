Anass Salah-Eddine zit voor het eerst bij de selectie van de Marokkaanse ploeg en moest als ontgroening een liedje zingen toen de selectie samenkwam ter voorbereiding op de komende interlands. De vleugelverdediger van PSV koos voor een opvallend, Nederlandstalig nummer en kreeg daarmee lachers op zijn hand.

De 23-jarige Salah-Eddine is geboren in Amsterdam en doorliep alle jeugdploegen van Oranje. Toch koos hij ervoor om zijn interlandcarrière bij Marokko te doen en niet voor Nederland. Nu staat hij voor zijn debuut voor het Noord-Afrikaanse land in de oefenwedstrijden tegen Mozambique (14 november) en Oeganda (18 november). Marokko is al geplaatst voor het WK voetbal van volgend jaar zomer en organiseert vanaf 21 december ook nog eens de Afrika Cup.

Liedje Salah-Eddine

Voor de bondscoach van Marokko, Walid Regragui, reden genoeg om de uitblinkende vleugelverdediger van de koploper van de Eredivisie voor het eerst uit te nodigen voor de nationale ploeg. Die uitnodiging accepteerde de rechtsback maar wat graag. Na mislukte avonturen bij Ajax, FC Twente en AS Roma staat hij er in Eindhoven uitstekend op. Maar zijn debuut komt niet 'gratis' voorbij. Net zoals bij veel andere landen en teams moeten debutanten van zich laten horen. Letterlijk. Want Salah-Eddine moest een liedje zitten en vestigde alle aandacht op zich.

'Het is een feit'

Omdat de Marokkaanse ploeg veel spelers met Nederlandse roots herbergt, werd het nummer dat hij koos niet met rare blikken ontvangen. Hij koos voor het rapnummer 'Het is een feit' van de Rotterdamse groep Broederliefde. Rapper Emms, onderdeel van het vijftal, deelde op Instagram meteen een compliment uit voor de keuze van zijn nummer. Ook hij heeft Marokkaanse roots, al zijn die bijzonder te noemen. Emerson Akachar, zoals zijn echte naam luidt, heeft Kaapverdische roots, maar draagt een Marokkaanse achternaam vanwege de relatie die zijn moeder met een Marokkaanse man kreeg vlak na zijn geboorte.

Nederlands in Marokko

De uitvoering van een verlegen Salah-Eddine wordt met veel gelach ontvangen. Aan de tafel waar hij het liedje ten gehore bracht, krijgt veel toehoorders. Ondanks dat het nummer in het Nederlands is, zijn er genoeg spelers die de tekst volledig begrijpen. In beeld komen onder andere Noussair Mazraoui, Ismael Saibari en Sofyan Amrabat, die allemaal in Nederland geboren en getogen zijn, maar de afgelopen jaren voor Marokko kozen. Zij kennen het nummer wel en zingen met hun nieuwe teamgenoot mee.