PSV'er neemt ingrijpend besluit over internationale carrière

PSV-speler Anass Salah-Eddine heeft een belangrijke beslissing genomen over het vervolg van zijn carrière. Hij gaat namelijk voor het Marokkaanse elftal spelen. In totaal speelde hij al ruim vijftig jeuginterlands voor het Nederlands elftal.

De linksback heeft toestemming gekregen van de FIFA om voortaan voor Marokko uit te komen. Dat was nodig, omdat hij tot voor kort uitkwam voor de jeugdelftallen van Oranje. Salah-Eddine zat afgelopen zomer nog bij de selectie van Jong Oranje op het EK. Hij speelde al voor Nederland vanaf Onder 15.

Bij het Marokkaanse elftal gaat hij op zijn positie de concurrentiestrijd aan met FC Utrecht-speler Souffian El Karouani en oud-Ajacied Noussair Mazroui.

PSV

Salah-Eddine wordt dit seizoen gehuurd door PSV van AS Roma. "Het bevalt goed, het is een prachtige club", zei hij onlangs over zijn tijd in Eindhoven tegen Sportnieuws.nl. "We draaien goed, dus ik ben blij met mijn stap."

"Eindhoven is een mooie, warme en leuke stad. De cultuur hier past wel bij mij, met hele leuke, open en gezellige mensen", aldus de 23-jarige. "Ik ben met iedereen binnen de hechte selectie heel goed. Al mijn clubs waren mooi. Maar overal was een andere cultuur; in Amsterdam, Italië en natuurlijk ook in Enschede." In Nederland speelde hij eerder in de jeugd bij AZ en Ajax, waarna hij doorbrak bij FC Twente.

Salah-Eddine startte dinsdag nog in de basis in het Champions League-duel tegen Napoli in het Philips Stadion. Er werd met 6-2 gewonnen van de Italiaanse topclub. Zondag staat er alweer een nieuwe topper te wachten in de Eredivisie. Dan speelt PSV een uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.