Guus Til blikt in een interview met ESPN terug op zijn eerdere uitspraken over zijn mentale gezondheid. De voetballer van PSV die in topvorm verkeert lijkt nu een stuk beter in zijn vel te zitten.

Bijna een jaar geleden gaf Til een openhartig interview waarbij hij een boekje open deed over zijn geestelijke gezondheid. Hierbij zei de Nederlander dat hij 'het vuur' kwijt was en dat hij emotieloos over het veld liep. Hierbij brak hij het taboe dat heerst rond dit onderwerp.

Guus Til blikt terug op eerlijk interview

Onlangs gaf Til weer een interview bij ESPN, hierbij had hij het over zijn goeie vorm. De 27-jarige is bij 7 doelpunten betrokken in de afgelopen vier competitiewedstrijden. Zelf blijft hij wel nuchter eronder: "Of ik in de vorm van mijn leven ben? Dat weet ik niet, maar het gaat op dit moment wel lekker" vertelt hij.

Zelf weet Til ook niet precies waar de goeie vorm aan ligt: "Het is ongrijpbaar, hè. Ik vind het ook moeilijk te verklaren. Soms lukt het gewoon en soms ook niet. Een groot deel in dit spelletje is ook mentaal, in elke sport trouwens." zegt hij tegen ESPN.

Dat mentale gedeelte waar eerder al veel over te doen was, had hij het later in het interview ook nog over. Terugblikkend op zijn bekende interview zegt hij nu: "Het is wie ik ben. Het is niet zo dat het een momentopname is. Het zit gewoon in mij en op dat moment voelde ik me zo, en nu niet. Het is gewoon de persoon die ik ben en dat probeer ik uit te leggen. Dat is door sommigen verkeerd geïnterpreteerd en sommigen snappen het wel."

Het lijkt dus beter te gaan met de geboren Zambiaan. Het is voor hem te hopen dat hij aankomende tijd zijn goeie vorm doortrekt met zaterdag een uitwedstrijd tegen NAC en kort daarna de topper tegen Liverpool.

