Ismael Saibari is na de finale van de Afrika Cup opgedoken in het spelershotel van Senegal. Dat deed hij met een bijzondere reden: hij kwam zijn excuses aanbieden aan doelman Édouard Mendy. Saibari deed dit na zijn gedrag in de veelbesproken finale van het toernooi.

Saibari ging na de Afrika Cup-finale viraal met zijn actie richting het keepersgilde van Senegal. Het ging die avond allemaal om de handdoek van Mendy. Tijdens de finale was het erg regenachtig, waardoor de doelman een handdoek had om zijn handschoenen droog te maken. Dat voorwerp was echter constant het mikpunt van diefstal. Eerst gooide Achraf Hakimi de handdoek al weg en vervolgens werd de handdoek ook belaagd door ballenjongens.

Uiteindelijk was Yehvann Diouf, tweede keeper van Senegal, genoodzaakt om de handdoek te beschermen. Daar kwam Saibari in beeld. Terwijl de wedstrijd bezig was, ging de PSV'er voor Diouf staan, zodat de doelman de handdoek niet aan zijn collega Mendy kon geven. Uiteindelijk was zijn actie niet heel succesvol, want Diouf kreeg de handdoek al snel bij zijn collega. De actie van Saibari deed echter veel stof opwaaien. Veel fans noemden het bijvoorbeeld 'respectloos'.

Saibari door het stof

Een dag na de finale doken er beelden op van een hartverwarmende actie van Saibari. Na het verlies in de finale (1-0 na verlenging) besloot de PSV'er een bezoekje te brengen aan het spelershotel van Senegal. Daar zocht hij Mendy op en schudde hij hem de hand. Het is niet te horen wat de twee tegen elkaar zeggen, maar Saibari zou volgens de filmer zijn excuses aan hebben geboden. Mendy leek die te accepteren.

📌Saibari est venu à l'hôtel des Lions pour présenter ses excuses à Édouard Mendy https://t.co/ACtUlGaLTm pic.twitter.com/2CdU4yARgr — Maps Cissé (@Cisse_Maps) January 19, 2026

PSV

Saibari zal nu terugkeren naar PSV om daar de Eindhovenaren weer te helpen met de titelprolongatie. Woensdag speelt de ploeg van Peter Bosz een uitwedstrijd in de Champions League tegen Newcastle United. Het is nog maar de vraag of Saibari daarbij zal zijn. Zaterdag neemt PSV het thuis op tegen NAC Breda en de woensdag daarop wacht een thuiswedstrijd tegen Bayern München. In de Eredivisie is het gat met de nummer twee Feyenoord inmiddels al gegroeid tot zestien punten.