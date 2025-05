PSV'er Noa Lang komt met gevatte reactie na kritiek op spraakmakende tattoo: 'En dat zonder hersencellen'

Noa Lang was zaterdag maar weer eens belangrijk bij PSV. De aanvaller scoorde tijdens de 4-1 overwinning tegen Fortuna Sittard in de Eredivisie en sloeg na het duel met een gevatte reactie terug naar de keiharde kritiek die hij eerder deze week te verduren kreeg.

Lang liet onlangs een tattoo zetten en deed dat op een opmerkelijke plek: net boven zijn oor. Er valt 'fear god' te lezen op de zijkant van zijn hoofd. Zoals wel vaker bij de uitgesproken PSV'er het geval is, kwamen daar vervolgens veel reacties op. Zo ook bij Vandaag Inside en daar waren ze niet bepaald positief over de stap van de aanvaller.

"Knettergek, ik heb helemaal niks met dat joch. Ik vind dat zo'n raar jochie", was de reactie van Johan Derksen. Gast Chris Woerts ging vervolgens nog een stapje verder: "Maar goed, als die Lang niet zou voetballen dan zou hij in de bak hebben gezeten. Of dan gaat hij provoceren met dat Ajax-shirtje over zijn schouder en plaatst dat op Instagram. Hij heeft écht geen hersencel. Nul."

Lang liet vlak na die uitspraken zijn voeten spreken door de 3-0 te maken tijdens de makkelijke zege op Fortuna Sittard in eigen huis. Hij kan dit seizoen alleraardigste statistieken overleggen, want de aanvaller was in alle competities goed voor twaalf goals en net zo veel assists.

PSV besloot hem in het zonnetje te zetten via een Instagram en wijdde een bericht aan de mooie cijfers van de aanvaller. Lang kwam vervolgens met een gevatte reactie en daaruit blijkt dat de uitspraken in Vandaag Inside hem ook hebben bereikt. "En dat zonder hersencellen", schreef hij onder de foto van zijn club.

Titelstrijd

PSV mag door de overwinning nog altijd hopen op de titel. De Eindhovenaren zijn Ajax tot op vier punten genaderd en dat verschil was korte tijd geleden nog negen punten. Er zijn nog drie duels te spelen. PSV wacht volgende week wel een zware kluif, want het gaat dan op bezoek bij Feyenoord.

Als de ploeg van Peter Bosz die wedstrijd verliest, moet het zelfs nog naar beneden kijken. Nummer 3 Feyenoord heeft op dit moment vijf punten minder dan PSV en de club uit Rotterdam kan dat dus verkleinen naar twee punten.

