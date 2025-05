PSV'er Noa Lang belachelijk gemaakt vanwege nieuwe tattoo: 'Hij heeft écht géén hersencel, nul!'

Noa Lang heeft een nieuwe tatoeage op een prominente plek, maar die valt niet bij iedereen in de smaak. Bij Vandaag Inside werd zowel de tattoo als de aanvaller uitgebreid besproken, en dat was weinig positief: "Als hij niet zou voetballen, zou hij in de bak hebben gezeten."

Het betreft een tatto met de tekst 'fear god' op de zijkant van zijn hoofd, net boven zijn oor. "Ik zet een grote stap in mijn leven. Ik ga een tattoo zetten op een plek…", zei de PSV'er tegen Tattoo Chybs, een bekende artiest onder sporters. "Maar ja, boeit mij het. Ik heb schijt. Nee, ik ben niet shaky, let's go man", vervolgde de 25-jarige linksbuiten

'Ik heb helemaal niks met dat joch'

"Ik zag net bij Studio Sport dat Noa Lang een nieuwe tatoeage boven zijn oor heeft, en dát is dan nieuws," zegt Johan Derksen, zichtbaar verbaasd. De tafel kijkt vervolgens naar een video die Lang op Instagram plaatste, waarin te zien is hoe hij de tatoeage laat zetten. "Knettergek," klinkt het als reactie. Derksen vervolgt: "Ik heb helemaal niks met dat joch. Ik vind dat zo'n raar jochie."

"Ik heb er ook helemaal niks van verstaan," vult René van der Gijp lachend aan. "Hij spreekt zijn eigen brabbeltaaltje," zegt Derksen. "En ja, hij heeft er weer een nieuwe tatoeage bij, maar ik denk dat Peter Bosz liever zou zien dat hij af en toe eens mee verdedigt."

Groot respect voor 'onderbelicht onderdeel van de voetbalsport': 'Daar worden mensen écht geholpen' Noa Lang schitterde afgelopen week in een mooi maatschappelijk filmpje van PSV waarbij hij een supporter de dag van zijn leven gaf. Zulke maatschappelijke zaken zie je vaker in het seizoen voorbij komen. Maar het échte werk gebeurt gedurende het hele seizoen, achter de schermen. Trainer Robert Maaskant vindt dat daar veel meer aandacht voor mag komen. "Dan merk je pas het verschil van de impact van voetbal."

Marokkaans accent

Het opvallende accent van de PSV’er is vaker onderwerp van gesprek, niet alleen aan tafel bij Vandaag Inside. "Het is een beetje Marokkaans, denk ik," merkt bargast Chris Woerts op. "Ja, een beetje zoals (Robin, red.) van Persie vroeger. Die had dat ook," vult Johan Derksen aan. Hélène Hendriks ziet een gelijkenis met een andere speler uit de Eredivisie: "Mex Meerdink heeft dat ook een beetje."

'Geen hersencel'

"Maar goed, als die Lang niet zou voetballen dan zou hij in de bak hebben gezeten," gooit Woerts er nog bovenop, waarmee hij de presentatoren aan het lachen krijgt. "Die jongen moet dat toch zelf weten, dat hij zo'n tatoeage zet? Wat maakt dat nou uit," valt Hendriks hem in de reden.

Maar Woerts is duidelijk geen fan van de PSV'er: "Of dan gaat hij provoceren met dat Ajax-shirtje over zijn schouder en plaatst dat op Instagram. Hij heeft écht geen hersencel. Nul."

Lang krijgt in ieder geval steun van Hélène Hendriks, die het voor de aanvaller opneemt en benadrukt dat hij zich vol inzet voor het maatschappelijke werk van PSV. Johan Derksen reageert daarop met de opmerking dat Lang ongetwijfeld een "goed hart" heeft, maar dat hij zijn gedrag "bijzonder irritant" vindt.