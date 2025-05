Veelbesproken PSV'er Noa Lang zet 'grote stap' en kiest voor opvallende tattoo boven oor: 'Ik heb schijt'

Noa Lang, aanvaller van PSV, heeft naar eigen zeggen een belangrijke beslissing genomen in zijn leven. De flamboyante voetballer heeft gekozen om een tattoo te laten zetten op een zeer opvallende plaats: boven zijn oor, richting zijn gezicht. Hoewel Lang benadrukt dat het absoluut géén facetattoo betreft, leek de tattoo-artiest daar toch anders over te denken.

De tattoo, met de tekst 'fear god' op de zijkant van zijn hoofd, is een bijzonder moment voor Lang. Tijdens het zetten van de tatoeage sprak de voetballer openlijk over de betekenis van deze stap en de spanning die ermee gepaard ging. "Ik zet een grote stap in mijn leven. Ik ga een tattoo zetten op een plek…", zegt de PSV'er tegen Tattoo Chybs, een bekende artiest onder sporters.

'Boeit mij het, ik heb schijt'

De Oranje-international is zichtbaar gespannen, maar doet zijn best om ontspannen te blijven. "Maar ja, boeit mij het. Ik heb schijt. Nee, ik ben niet shaky, let's go man", vervolgt de 25-jarige linksbuiten, die erop wordt gewezen dat het 'een facetatt' is. "Broer, het is geen gezichtstattoo", reageert de voetballer fel. "Het is bij mijn oor."

Verslaving voor tattoos

Dat de PSV’er opnieuw een nieuwe tatoeage op zijn lichaam heeft, komt niet als een verrassing. Eerder gaf de spraakmakende Lang toe dat tatoeages voor hem een verslaving zijn en dat het 'hem niet eens meer interesseert'. Onlangs liet hij de tekst ‘The World Is Yours’ op zijn rug vereeuwigen, wat zelfs een reactie opleverde van schaatser Kjeld Nuis: 'Mannen, mannen'.

Afscheid bij PSV?

Lang lijkt ondertussen bezig aan zijn laatste weken als PSV-speler. De aanvaller wilde in de winterstop al naar Napoli, maar daar werkte de Eindhovenaren niet aan mee. Komende zomer lijkt TD Earnest Stewart wél mee te werken. Naar schatting kan de aanvaller PSV een bedrag van circa twintig miljoen euro opleveren, meldde het Eindhovens Dagblad.

Dat zou de club een nette winst opleveren, aangezien Lang twee jaar geleden voor 15 miljoen euro – inclusief 2,5 miljoen aan bonussen – werd overgenomen van Club Brugge.

