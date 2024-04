Quilindschy Hartman laat voor het eerst van zich horen na zware blessure: 'Kom nog sterker terug'

Quilindschy Hartman kreeg afgelopen zondag een zware domper te verwerken. In de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (4-2) viel hij uit met een zware knieblessure. Einde seizoen, weg EK en tot ziens transferplannen. Na een paar dagen laat Hartman eindelijk van zich horen.

Via Instagram schrijft hij: "Dit doet pijn. Zoals altijd probeer ik de zonnige kant van de dingen te bekijken, maar het is deze keer niet makkelijk. Toch kun je erop rekenen dat ik nog sterker terug kom op het veld dan ik was. Bedankt voor jullie steun en alle berichten die ik heb ontvangen, het betekent veel voor me."

Het ging na iets minder dan een half uur goed mis voor Hartman, die in de jeugd ook al zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. De verdediger probeerde Utrechter Niklas Vesterlund van scoren af te halen, maar verstapte zich. Hartman schreeuwde het uit van de pijn en moest zich laten vervangen. 's Avonds bleek dat het einde seizoen was. "Een persoonlijk drama", volgens trainer Arne Slot.

Feyenoord steekt geblesseerde Hartman hart onder de riem met levensgrote 'Q': 'YNWA' Het seizoen van Quilindschy Hartman is voorbij. De linksback, die bezig is aan een sterk jaar en zich leek op te maken voor een basisplaats op het EK, raakte zondag zwaar geblesseerd aan zijn knie. Op de training staken de selectie en technische staf hem een hart onder de riem.

Geen EK

Hartman maakte kans op een basisplaats bij het Nederlands elftal aankomende zomer in Duitsland. De 22-jarige linksback debuteerde in oktober 2023 met een goal bij Oranje tegen Frankrijk en startte nadien in drie opeenvolgende wedstrijden. Bij de vorige interlandperiode meldde Hartman zich af met een lichte blessure die hij opliep tegen Heerenveen.

Tijdens die wedstrijden werden Nathan Aké en Daley Blind ingezet links achterin bij Nederland. Bondscoach Ronald Koeman heeft ook nog de mogelijkheid om Ian Maatsen van Borussia Dortmund te selecteren. Een andere optie is Jeremie Frimpong. De rechter wingback speelde bij Bayer Leverkusen ook al eens aan de linkerkant.

Oranje begint het EK op 16 juni met een wedstrijd tegen Polen. Verder zit het Nederlands elftal in een poule met Frankrijk en Oostenrijk.