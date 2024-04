Feyenoord steekt geblesseerde Hartman hart onder de riem met levensgrote 'Q': 'YNWA'

Ajax dropte dinsdagochtend een bommetje in de Nederlandse voetbalwereld. De club schorste algemeen directeur Alex Kroes, twee weken nadat hij officieel begon met die functie. Kroes kocht in de zomer van 2023, vlak voordat hij benoemd werd als nieuwe algemeen directeur, 17.000 aandelen van Ajax. Dus greep de club in. Terecht volgens Supportersvereniging Ajax.