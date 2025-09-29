Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay zijn alles behalve onder de indruk van Casper Tengstedt bij Feyenoord. De Deense spits heeft slechts één basisplaats gekregen bij de Rotterdammers, maar de twee analisten hebben genoeg gezien.

Tengstedt stond woensdag in de basiself bij Feyenoord in het Europa League-duel met het Portugese SC Braga. De spits mocht Ayase Ueda, die rust kreeg, vervangen, maar dat deed hij niet op de allerbeste wijze. Tengstedt kwam zelden in het spel voor en achteraf werd hij door de fans en analytici bestempeld als grote tegenvaller, samen met de andere zomeraankoop Gonçalo Borges.

In het Eredivisie-duel met FC Groningen begon Ueda dan ook in de spits. De Japanner liet direct zien dat hij zonder twijfel de eerste spits van Feyenoord is op dit moment. Ueda maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en schoot Feyenoord met zijn zesde treffer van het seizoen voorbij het taaie Groningen.

'Hebben zijn wedstrijden achterstevoren gekeken'

Van der Vaart was ook niet onder de indruk van Tengsted tegen Braga. In Studio Voetbal van de NOS opent de analist de aanval op degene die de Deen heeft aangedragen in Rotterdam. "Die moeten ze meteen ontslaan." Van der Vaart noemt het ook 'verbazingwekkend' dat Tengstedt überhaupt wedstrijden heeft gespeeld voor zijn oude club Benfica. Feyenoord nam de Deen voor zes miljoen euro over van de Portugese club.

Naast Van der Vaart zat ook Afellay aan tafel bij Studio Voetbal. De oud-international deelt de mening van zijn generatiegenoot Van der Vaart. "Degene die hem heeft gehaald, die moet zijn wedstrijden achterstevoren hebben gekeken", stelt de oud-speler van Barcelona en PSV.

Naast Ueda en Tengstedt heeft Feyenoord ook Cyle Larin nog in de gelederen. De dertigjarige Canadees, die afgelopen zomer met een optie tot koop werd gehuurd van Mallorca, speelde tot nu toe 48 minuten namens de Rotterdammers.

