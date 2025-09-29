Een aantal dagen nadat Robin van Persie de woorden van de aanvoerder van Feyenoord veroordeelde, ging hijzelf hoog in de emotie de fout in. De trainer gaf direct aan dat hij daar aan moet werken, maar het geeft een verkeerd signaal af aan Sem Steijn die hij eerder nog tot de orde riep. Het liet zien dat de trainer ook nog veel moet leren. Op een heel ander vlak blonk Van Persie dan weer wel uit ten opzichte van collega's.

Witheet was de trainer van Feyenoord toen FC Groningen tot twee keer toe de bal niet terugspeelde naar Feyenoord nadat zij de bal hadden uitgespeeld. Wapperend met zijn armen, assistent John de Wolf in zijn kielzog, kon hij de bank van FC Groningen wel aanvliegen. Hij schoot nog verder uit zijn slof dan Sem Steijn een aantal dagen geleden in Portugal deed, al was dat vooral verbaal.

Dat kan simpelweg niet

Van Persie keurde toen de woorden van zijn aanvoerder af, maar met deze uitbarsting in Groningen laat Van Persie zien zelf ook niet altijd in control te zijn. Dat maakt het afvallen van zijn aanvoerder in Portugal pijnlijk, omdat hij nu zelf in de val trapte. Dat kan simpelweg niet. Als je er zo stellig in staat, moet je als trainer het goede voorbeeld geven zoals hij dat ook van zijn aanvoerder verwacht.

Hij sprak dat onrecht zijn valkuil is. Dat Groningen zich aan de afspraken, het gentlemen's agreement, had moeten hadden. Terwijl Steijn ook onrecht voelde. Zijn teamgenoten hadden zich niet aan het wedstrijdplan gehouden. Van Persie stak de hand in eigen boezem, maar het was nou eenmaal al gebeurd. Een ongelukkig moment na een spannende middag in de Euroborg.

Daar valt Van Persie voor te prijzen

Wat dezelfde Van Persie wel te prijzen viel, is wat andere coaches in het verleden hebben nagelaten. Het simpelweg uitspreken dat je voor het kampioenschap wil gaan. Dat heeft hij nu al meerdere keren gedaan en dat is een blijk van vertrouwen. Zoals het hoort. Al helemaal als je vier punten los staat van de concurrentie, die sowieso al wankel oogt. Francesco Farioli deed het vorig jaar niet en we weten allemaal hoe dat is afgelopen: de selectie verstijfde omdat het woord werd verbannen.

Het lijkt het verschil tussen een zelfopgeleide trainer en een winnaar die trainer is geworden. Van Persie was als speler gewend op die manier te werk te gaan en te denken, dat zet hij voort als trainer. In dat opzicht is hij goed bezig, maar zoals het vaker is met jonge trainers, is er nog genoeg te verbeteren.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.