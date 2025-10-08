Dat Cristiano Ronaldo rijk is, weten veel mensen wel. Maar voor het eerst is de Portugese stervoetballer officieel een miljardair. Je leest het goed: zijn vermogen is door de magische grens van 1 miljard dollar geschoten. Daarmee duikt hij voor het eerst op in een toplijst.

De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo is de eerste dollarmiljardair in het voetbal. Persbureau Bloomberg schat zijn nettovermogen op 1,4 miljard dollar, omgerekend 1,2 miljard euro. Bij de berekening is onder meer gekeken naar het salaris van de nu 40-jarige Ronaldo bij clubs als Manchester United, Real Madrid en Juventus, en naar investeringen en reclamedeals met bedrijven als Armani en Nike.

Contract bij Al Nassr

Zijn vermogen kreeg in juni een extra boost toen hij een contractverlenging ondertekende bij zijn huidige club, het Saudische Al-Nassr. Die is naar verluidt meer dan 400 miljoen dollar waard. Het is de eerste keer dat Bloomberg het vermogen van Cristiano Ronaldo evalueert voor zijn Bloomberg Billionaires Index.

Verschil met Lionel Messi

Lionel Messi verdiende lange tijd evenveel als Ronaldo, maar dat veranderde toen Ronaldo in 2023 naar Saudi-Arabië vertrok. Hij verdient daar nu tien keer meer dan Messi bij zijn club, Inter Miami. Messi zou na zijn voetbalcarrière wel een inhaalslag kunnen maken, zegt Bloomberg, want hij zal dan een belang kunnen krijgen in de Amerikaanse voetbalclub.

Select gezelschap

Ronaldo komt in een select clubje van sportmiljardairs. Daarin zitten onder anderen Michael Jordan (basketbal), Tiger Woods (golf) en Roger Federer (tennis).

WK-kwalificatie Portugal

Ronaldo heeft zich op zijn veertigste nog altijd mogen melden bij de Portugese nationale ploeg voor de WK-kwalificatieduels met Ierland (11 oktober) en Hongarije (14 oktober). In november, als er ook nog wedstrijden tegen Armenië en nogmaals Hongarije zijn gespeeld, moet Portugal op plek 1 in Groep F staan om naar het WK voetbal van volgend jaar zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te mogen. Met Ronaldo in de ploeg won Portugal afgelopen voorjaar nog de Nations League.

