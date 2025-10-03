Superster Cristiano Ronaldo heeft dankzij zijn succesvolle voetbalcarrière een gigantisch fortuin opgebouwd. De Portugese superster investeert al jaren in diverse zakelijke projecten en opende onlangs een nieuwe cosmetische kliniek, dit keer in Riyad. Zijn verloofde Georgina Rodríguez was aanwezig bij de feestelijke opening.

De Britse krant The Sun meldde al in 2020 dat de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal de eerste voetballer was die een miljard dollar verdiende. De Portugese international profileert zich al lange tijd niet alleen als sporter, maar ook als succesvol ondernemer.

Naast zijn hotelimperium, waar hij meerdere panden bezit, is hij ook actief in de cosmetica-industrie met zijn eigen parfumlijn. In Funchal, zijn geboortestad op Madeira, is hij eigenaar van een hotel en een museum. De iconische voetballer lanceerde ook zijn eigen kledingmerk, dat onder andere ondergoed produceert.

Haartransplantatie

Ronaldo opende ook zijn eerste haartransplantatiekliniek in maart 2019 in Madrid. "Naast voetbal richt ik me ook op gezondheid, technologie en onderzoek. Dat zijn sectoren waarin ik wil investeren. Ik wilde dat de eerste kliniek in Madrid zou komen, de stad waar ik vele jaren heb gewoond," verklaarde hij kort voor de opening.

Vandaag de dag heeft de kliniek, die hij mede heeft opgericht, meerdere vestigingen door heel Europa, waaronder in Barcelona, Lissabon, Valencia, Porto, Milaan en Rome. Zijn onderneming breidde zich in Azië eerst uit naar Muscat, de hoofdstad van Oman, en nu ook naar Saoedi-Arabië, waar de voormalig Real Madrid-speler sinds begin 2023 woont.

Feestelijke opening

De beroemde voetballer verscheen op de opening van de kliniek in Riyad, vergezeld door zijn verloofde Georgina Rodríguez. Cristiano Ronaldo koos voor een elegante combinatie: een zwarte broek, een donker overhemd en zwarte mocassins met een witte zool. Zijn partner ging voor een witte outfit, bestaande uit een rok, een trui en hoge hakken.