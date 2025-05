Rafael van der Vaart ziet Ajax-spelers tegen elkaar liegen: 'Er was onrust in het elftal'

Rafael van der Vaart is keihard voor zijn oude club Ajax nadat de landstitel in de Eredivisie zo goed als zeker lijkt weggegeven aan PSV. De 2-2 tegen FC Groningen in de voorlaatste speelronde was de druppel en iets wat de voormalig topvoetballer al weken aan zag komen.

In gesprek met de NOS fileert Van der Vaart vooral Ajax-trainer Francesco Farioli. Hij vindt dat de Italiaan veel te voorzichtig is geweest in aanloop naar de slotfase van de competitie. "je kunt toch niet zeggen, met negen punten voorsprong en nog vijf wedstrijden te gaan, dat je 'bijna tweede' bent?", vindt Van der Vaart. "Het is ongelofelijk. Met vijf wedstrijden te gaan hadden ze negen punten voor, nu staan ze er een achter. Het is iets om je voor te schamen."

Marco van Basten sneert naar Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder: 'De enige echte blijft over' Door de krankzinnige speelronde in de Eredivisie ligt de titelstrijd tussen Ajax en PSV weer helemaal open. Waar Ajax-iconen Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder bang zijn voor een doemscenario, blijft Marco van Basten opvallend genoeg vol vertrouwen. De oud-voetballer deelde daarop ook nog een sneer uit naar de twee andere voormalig internationals.

'Onrust in het elftal'

Van der Vaart vervolgt: "Dat je in het begin nog niet zegt dat je kampioen wordt of moet worden, snap ik nog. Maar met zo weinig wedstrijden te gaan en het dan nog niet uit durven spreken... Nu mochten spelers het niet roepen, en gingen ze anders voetballen. Ze logen tegen zichzelf dat ze blij zouden zijn met de tweede plek. Er was onrust in het elftal, zonder dat ze het zelf doorhadden."

Ajax en Francesco Farioli hebben een groot probleem in zinderende titelstrijd: 'Totaal absurd' Het was een apotheose van - heb ik me jou daar - in Groningen. In de slotminuut van een krankzinnig duel scoorde Groningen de gelijkmaker, waardoor niet Ajax maar PSV als nummer 1 de laatste speelronde in gaat. PSV beleefde dit jaar een inzinking, maar Ajax beleeft dat nu. En dat heeft alles met geloof te maken.

Volksfeest in Eindhoven

De voormalig middenvelder van Ajax snapt óók niet dat er bijvoorbeeld in het Philips Stadion een volksfeest uitbrak na de 2-2 van FC Groningen tegen Ajax. Zeker niet omdat de spelers van PSV in de feestvreugde meegingen. "Ik snap niet dat de spelers daarin meegingen, want Sparta-uit win je niet zomaar. Ze moeten nog wel aan de bak. Luuk de Jong maakte dat wel duidelijk."

Krankzinnige ontknoping in titelstrijd: lot van PSV en Ajax ligt in handen van de familie Steijn De overwinning van PSV en het krankzinnige gelijkspel van Ajax hebben ervoor gezorgd dat de rollen in de competitie hellemaal omgedraaid zijn. Ajax leek af te koersen op de titel, maar met nog één wedstrijd te gaan heeft de regerend landskampioen alles weer in eigen hand. Toeval wil dat beide ploegen in de slotronde een lid van de familie Steijn ontmoeten.

Kampioenschap

PSV heeft een punt voorsprong op Ajax én een veel beter doelsaldo. Bij een zege op Sparta in Rotterdam is de ploeg van Peter Bosz hoe dan ook kampioen van Nederland. Bij een nederlaag of een gelijkspel is PSV afhankelijk van Ajax, dat thuis speelt tegen FC Twente.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.