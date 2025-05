Marco van Basten sneert naar Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder: 'De enige echte blijft over'

Door de krankzinnige speelronde in de Eredivisie ligt de titelstrijd tussen Ajax en PSV weer helemaal open. Waar Ajax-iconen Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder bang zijn voor een doemscenario, blijft Marco van Basten opvallend genoeg vol vertrouwen. De oud-voetballer deelde daarop ook nog een sneer uit naar de twee andere voormalig internationals.

Ajax dacht zondag lange tijd dat het tegen NEC kampioen kon gaan worden, maar dat plan viel volledig in het water toen PSV een 2-0 achterstand op bezoek bij Feyenoord wist om te draaien. De Eindhovenaren scoorden via Noa Lang in de 99ste minuut de winnende goal en legden daarmee de druk op Ajax. De ploeg van Francesco Farioli bezweek daarna volledig. NEC was met 3-0 te sterk en dus is het verschil nog maar één punt tussen Ajax en PSV.

De vreselijke nachtmerrie van Ajax: van gedoodverfde kampioen naar slapeloze nachten door titelstrijd met PSV De titelstrijd is weer terug. En hoe. Ajax nam het stuivertje over van PSV als koploper na een dramatische reeks van de Eindhovenaren, maar laat ze nu toch weer dichtbij komen. De hoop hadden ze bij PSV al lang en breed opgegeven, maar die is na een knotsgekke zondag weer springlevend. En Ajax, dat zal slapeloze nachten hebben zolang de competitie nog gaande is…

'De enige echte blijft over'

Uiteraard werd het knotsgekke weekend ook besproken in Rondo en met Van Basten, Sneijder en Van der Vaart was daar flink wat Ajax-dna aanwezig. Zij werden net als de andere tafelgast Youri Mulder gevraagd wie zij kampioen zien worden en de uitslag was duidelijk: 3-1 voor PSV. Alleen Van Basten ziet het nog wel goedkomen bij Ajax.

Gemengde reacties op harde woorden van gefrustreerde Steven Berghuis: 'Hij moet weer eens huilen' Steven Berghuis liet zondag zijn frustraties de vrije loop en ging vól in op een beslissing van de assistent-scheidsrechter bij Ajax - NEC (0-3). ESPN deelde er maandag beelden van op Instagram en dat leverde wisselende reacties op.

De oud-topspits deelde daarop een klein sneertje uit naar Sneijder en Van der Vaart. "De enige echte Ajacied blijft over", concludeerde Van Basten. "Dat straal je ook echt uit", was de cynische reactie van Van der Vaart.

'Het mes staat op de keel'

Van Basten kwam later in de uitzending nog eens terug op zijn voorspelling. Hij wil niet te veel belang hechten aan de slechte resultaten in de laatste drie duels: "Daarvoor heb je er twaalf gewonnen. Het mes staat nu op de keel, dus het zal wel een reactie geven. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat nu echt alles bovenkomt wat je hebt."

Rafael van der Vaart ziet doemscenario Ajax steeds dichterbij komen: 'Dat gaat PSV veel makkelijker af' Ajax verloor zondag op eigen veld met 0-3 van NEC en kreeg daardoor weer een domper te verwerken in de titelstrijd. Hoewel de Amsterdammers het nog in eigen hand hebben, wordt de vrees voor een kampioenschap van PSV steeds groter bij Rafael van der Vaart, die het al voorspelde.

Toch heeft hij ook kritiek op Ajax en coach Farioli: "Ik vind sowieso als je Rugani en Sutalo naast elkaar zet, dan weet je dat het een lastige wedstrijd wordt. Ze hebben een aantal wedstrijden op bizarre momenten toch weten om te draaien en dat is klasse, maar het blijft een gehavende ploeg."

Sneijder is een stuk minder positief over de titelkansen: "Met deze spelers verdien je het niet. Ik verwacht dat PSV twee keer makkelijk gaat winnen en Ajax zie ik niet twee keer winnen met deze ploeg."

Titelstrijd

Ajax heeft alles nog altijd in eigen hand. Als de koploper weet te winnen van FC Groningen en FC Twente dan is het alsnog voor de 37ste keer landskampioen. De ploeg van Farioli kan zelfs woensdag al kampioen worden. Dan moet het wel hopen op een nederlaag van PSV in eigen huis tegen Heracles Almelo.

Titelstrijd tussen Ajax en PSV weer helemaal open: dit zijn de mogelijke scenario's in de Eredivisie Ajax hoopte zondag de landstitel binnen te gaan slepen, maar de middag eindigde op rampzalige wijze voor de koploper in de Eredivisie. Concurrent PSV knokte zich op bezoek bij Feyenoord terug van een achterstand en Ajax werd in eigen huis afgedroogd door NEC. Het verschil is met nog twee duels te gaan nog maar één punt. Lees hier de mogelijke scenario's.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.