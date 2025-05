Krankzinnige ontknoping in titelstrijd: lot van PSV en Ajax ligt in handen van de familie Steijn

De overwinning van PSV en het krankzinnige gelijkspel van Ajax hebben ervoor gezorgd dat de rollen in de competitie hellemaal omgedraaid zijn. Ajax leek af te koersen op de titel, maar met nog één wedstrijd te gaan heeft de regerend landskampioen alles weer in eigen hand. Toeval wil dat beide ploegen in de slotronde een lid van de familie Steijn ontmoeten.

PSV deed was het moest doen in de voorlaatste speelronde, door thuis eenvoudig van Heracles Almelo te winnen (4-1). Koploper Ajax daarentegen gleed opnieuw uit, dit keer door een doelpunt van FC Groningen in de 99e minuut. In die laatste speelronde reist PSV af naar Rotterdam om tegen Sparta te spelen, terwijl Ajax thuis het laatste duel speelt tegen FC Twente.

De belangen

Bij Sparta is Maurice Steijn trainer en bij FC Twente is Sem Steijn (nog) speler. Het is een bijzonder feitje dat de énige voetbalfamilie met een actieve hoofdtrainer en voetballer in de Eredivisie de twee mogelijke kampioenen treffen. Maar er zijn uiteraard meer dwarsverbanden. Steijn gaat tekenen bij Feyenoord, de aartsrivaal van Ajax, en Maurcie Steijn heeft een verleden bij Ajax.

Om gelijk dat laatste feit erbij te pakken; het is te makkelijk gezegd dat Steijn door zijn pijnlijke periode in Amsterdam zinspeelt op een koekje door PSV iets te gunnen op Het Kasteel. In een eerder interview met deze site liet Steijn ook al weten nog met een goed gevoel terug te kijken op verschillende samenwerkingen binnen Ajax met mooie mensen.

Daarbij is Steijn een eerlijk persoon die slecht tegen onrecht kan, al van kinds af aan. Om zichzelf in zulke bochten te bewegen, zou niet passen bij hem. Dan is het sportieve plaatje van Sparta nog niet eens aan bod gekomen: door de terugtrekking van Fortuna Sittard uit een eventuele play-offs voor Europees voetbal ligt een ticket voor Sparta voor het oprapen. Daar moet echter nog wel resultaat voor geboekt worden, want het staat allemaal zeer dicht bij elkaar. Zij blijven dus tot het eind van de competitie ergens voor spelen.

Sem Steijn al legende voor binnenkomst

Bij zijn zoon Sem zullen veel aanstaande fans van Feyenoord het wel leuk vinden als hij alvast Ajax een slechte dienst bewijst. Hij maakt met FC Twente nog kans om thuisvoordeel in de play-offs om Europees voetbal te hebben, al is het daarvan afhankelijk van een nederlaag van AZ in eigen huis tegen Almere City.

Veel kruisverbanden zijn aanwezig in dit krankzinnige slot van de competitie, wat het allemaal net nog wat historischer maakt. Hoe vaak komt het nu voor dat twee actieve familieleden een rol spelen bij zulke grote belangen?

