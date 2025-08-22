Fans van Vitesse kunnen zich opmaken voor een seizoen zonder voetbal van het eerste elftal. Onlangs werd de proflicentie afgenomen en de wens was om bij de amateurs verder te gaan. De Arnhemmers kregen echter slecht nieuws.

Vitesse wilde in het gunstigste geval instromen in de Derde Divisie, maar afgelopen weekend startten die competities. Een alternatief was fuseren met amateurclub MASV, dat uitkomt in de Vierde Divisie. Maar ook door dat plan gaat definitief een streep.

Vitesse brengt slecht nieuws

" Het vlaggenschip speelt dit seizoen in elk geval níet in het amateurvoetbal. Of het eerste elftal in het seizoen 2026/’27 wel zal deelnemen aan competities van de KNVB is nog niet bekend", schrijft Vitesse op de eigen website. Dat hangt volgens de club af van een aantal factoren, zoals de uitkomst van de lopende bodemprocedure. " Voor het eerste elftal worden de toekomstscenario’s door Vitesse verkend. De club verwacht daarover snel duidelijkheid te kunnen geven", schetsen de Arnhemmers.

Vitesse Voetbal Academie mag door; nog geen duidelijkheid over eerste elftal ℹ️ — Vitesse (@MijnVitesse) August 22, 2025

Vitesse heeft nog niet besloten of de club in hoger beroep gaat tegen de KNVB na het verloren kort geding in Utrecht. De club zegt snel duidelijkheid te willen verschaffen over de toekomstplannen. Vitesse koestert de hoop de proflicentie alsnog terug te krijgen. Dit kan echter maanden of zelfs langer duren.

Jeugdspelers niet langer meer in onzekerheid

Vanaf volgend weekend beginnen de reguliere competities van de KNVB bij het jeugdvoetbal. Binnen de jeugdopleiding van Vitesse bestond volgens de KNVB veel onduidelijkheid over de gevolgen van de intrekking van de licentie. Het geven van duidelijkheid aan deze teams en de jeugdspelers was voor de club en de KNVB prioriteit bij de gesprekken.

Jeugdspelers van Vitesse die op een topsporttalentschool zitten ontvangen ook komend seizoen de KNVB-beloftestatus. Hiermee kunnen de voetballers onderwijs blijven combineren met het spelen in de jeugdopleiding van de Arnhemse club.