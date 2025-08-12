Vitesse is officieel omgevallen en daarmee leven meer dan 200 jeugdspelers in onzekerheid. Hoe ziet hun toekomst eruit, nu hun club geen proflicentie meer heeft? Daar heerst nogal veel onduidelijkheid over tussen Vitesse en de ouders van jeugdspelers.

De Gelderlander heeft een brief onderschept die zij hadden gestuurd aan de KNVB. " Nu Vitesse zijn proflicentie is kwijtgeraakt en de BVO-status heeft verloren, is de club niet langer in staat om de professionele begeleiding en het toekomstperspectief te bieden die noodzakelijk zijn voor zijn verdere ontwikkeling", schrijven de bezorgde ouders volgens het medium.

Zij willen dan ook snel duidelijkheid, met het nieuwe schooljaar om de hoek. De ouders eisen dan ook dat hun kind een overstap kan maken naar een andere BVO, ondanks dat de deadline voor nationale overschrijvingen al ruim een maand gesloten is.

Vitesse stuurt ouders heen en weer

Volgens Vitesse worden de trainingen vanaf donderdag weer hervat. Dat rijmt volgens de ouders niet met eerdere berichten vanuit de Arnhemse club. Vitesse zou namelijk twee scenario's voor hebben gelegd, weet De Gelderlander. In het slechtste geval - het afnemen van de proflicentie - zou de Academie worden opgeheven. " Spelers krijgen in dat geval de vrijheid om zich aan te sluiten bij een andere club", werd er bij verteld.

Jeugdspelers die in vertegenwoordigende elftallen van Oranje zitten, hadden alvast hun zaakwaarnemer aan het werk gezet om een nieuwe club te vinden. Maar op zaterdag stuurde Vitesse een nieuwe boodschap de wereld in: " De Academie is en blijft de levensader van onze club."

Vitesse wil geld zien

Daarnaast is Vitesse bezig om in beeld te krijgen wat ze kunnen vangen voor hun jeugdspelers. Ze denken namelijk per speler een opleidingsvergoeding te krijgen, die afhangt van het aantal jaar dat hij in de jeugdopleiding voetbalt. Dat boezemt weer angst in bij de ouders. Spelersvakbond VVCS stelt Vitesse in het ongelijk. " De poolvergoeding geldt voor BVO’s. En Vitesse is geen BVO meer", vertelt hij aan De Gelderlander.

Volgens een zaakwaarnemer die veel jeugdspelers in zijn stal heeft, zit de situatie bij veel ouders "heel hoog". " Het is heel erg dat Vitesse zijn licentie heeft verloren, maar zij kijken vooral naar de toekomst van hun kind", zegt Tom Kamphuis. "Hoe zet je de stap naar het profvoetbal als er geen eerste elftal meer is? Daarmee speelt de club hoog spel met hun carrières."

'Uitzonderlijke situatie'

Vitesse noemt het een "uitzonderlijke situatie" waarin de club zich bevindt. " Dat maakt ook dat er her en der ook onduidelijkheid is, wellicht ook in onze communicatie. Dat vinden wij vervelend, zeker voor onze spelers, trainers, medewerkers, ouders van academiespelers en iedereen die direct bij Vitesse betrokken is. Er is ook alle begrip voor de onzekerheid die er bij een ieder heerst."