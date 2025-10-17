Voormalig Oranje-international Hans Hateboer speelt de rest van het seizoen bij Olympique Lyon. De 31-jarige speler kwam uit voor Stade Rennes.

Olympique Lyon neemt de Nederlander op huurbasis over van Stade Rennes. Dat meldt Olympique Lyon op de clubwebsite.

Hateboer nam vorig jaar zomer na zeven jaar afscheid van de Italiaanse club Atalanta en stapte over naar Stade Rennes. Daar wist de rechtervleugelverdediger niet uit te groeien tot basisspeler.

Transfermarkt

Hoewel de transfermarkt gesloten is, heeft Lyon toch de optie Hateboer over te nemen. In Frankrijk geldt een uitzonderingsregel die het voor een club mogelijk maakt om één speler van een andere Franse club te registreren buiten de officiële transferperiode om.

Hateboer debuteerde in maart 2018 voor het Nederlands elftal en kwam tot dertien interlands. Naast Atalanta en Stade Rennes kwam hij uit voor FC Groningen.

Zijkant

In mei gaf hij al aan dat hij het niet bij zijn zin had bij Rennes.

"En dan ook nog met al die wisselingen die er geweest zijn en hele verschillende formaties en verschillende systemen waarin we speelden. Het is wennen. Ik kwam op een andere positie te staan. Sta nu meer als centrale verdediger in plaats van aan de zijkant", vertelde hij in een interview met Viaplay.

Oranje

De 13-voudig Oranje-international behoorde in het begin van dit seizoen nog tot de basis van de hFranse club. De laatste maanden van het seizoen was hij op een zijspoor beland. In de drie laatste wedstrijden maakte hij geen minuut.

"Ik speel nu niet, dus dat is gewoon kut", vertelde de ex-Groninger eerlijk. "Ik heb maar voor twee jaar getekend om te kijken of het bevalt. Bevalt het niet, dan is het makkelijker om weg te gaan. En ja kijk, het is niet zo bevallen als ik dacht. Dus we gaan deze zomer wel kijken voor iets anders."

Alles over Ligue 1

Check hier het laatste nieuws over Ligue 1, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.