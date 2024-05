'Real heeft keepersproblemen voor Champions League-finale: zieke keeper reist alleen naar Londen'

Andriy Lunin zit wel in de Champions League-selectie van Real Madrid, maar de doelman lijkt niet fit genoeg om te kunnen spelen. Carlo Ancelotti zit daardoor met een probleem wie er onder de lat moet, maar er dient zich een natuurlijke vervanger aan.

Lunin keepte sinds de zware blessure van Thibaut Courtois alles bij Real Madrid en deed dat niet onverdienstelijk. Met de Oekraïner onder de lat haalde de ploeg van Ancelotti de Champions League-finale en stelde het ook het kampioenschap in Spanje veilig. Vlak voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen werd Lunin echter ziek. Hij is wel opgenomen in de wedstrijdselectie, maar de doelman reist apart van de groep naar Londen. Daar zal worden gekeken of hij fit genoeg is om te starten, maar die kans lijkt niet erg groot.

Training

De vrouw van Lunin deelde deze week beelden, waarop te zien is dat de doelman vanuit huis zijn training wel doorzet. Bij Real is iedereen natuurlijk bang dat de keeper andere spelers of stafleden aansteekt, waardoor hij zijn tijd grotendeels thuis heeft doorgebracht. "Als de griep geen obstakel is om je van het trainen af te houden, wat ben ik trots op je", plaats de vrouw van Lunin bij haar post.

📲 Andriy Lunin's wife on IG: "When the fever isn't an obstacle to training. I'm so proud of you." pic.twitter.com/v2u7eMFvjd — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 29, 2024

Vervanger

Echter lijkt de vervanger van Lunin zich natuurlijk te hebben gemeld. Courtois lag maandenlang uit de roulatie door een zware blessure, maar de laatste weken liet de Belg zien dat hij weer steeds meer in vorm begint te komen. Lunin kreeg nog altijd de voorkeur, maar door de griep van de Oekraïner kan het zo maar eens zijn dat we Courtois zien keepen. Zijn eerste Champions League-wedstrijd van dit seizoen zou dan direct de finale van het miljardenbal zijn.